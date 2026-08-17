قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعاشة الجبرية تشعل أسعار العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة متوقعة على البرامج الاقتصادية
سؤال برلماني حول جاهزية الدولة لمواجهة مخاطر فيضان النيل
خوان بيزيرا يستعد للعودة للقاهرة لحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك
الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي
من نجم الصفقة الكبرى إلى خارج الحسابات.. ماذا حدث بين بنزيما والهلال؟
تقارير تكشف تبادل رئيس وزراء بريطانيا رسائل مع شخص انتحل شخصية مدير موظفي البيت الأبيض
الرئيس السيسي: ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء
لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل
بداية من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول وحظر البيع خارج الفروع
مصطفى كامل يطلب اجتماعا عاجلا بسبب تجاوزات محمد رمضان
رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل يطلب اجتماعا عاجلا بسبب تجاوزات محمد رمضان

مصطفى كامل
مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعو لاجتماع عاجل بسبب بعض التجاوزات التى جرت فى حفلات بعض النجوم منهم محمد رمضان وأحمد سعد. 

وقال مصطفى كامل : دعوة لاجتماع عاجل إلى الأخوة الزملاء الأستاذ الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد و أخى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأخى الأستاذ مسعد فوده نقيب المهن السينمائية والزملاء بمجالس إدارات النقابات الفنية لضرورة ضبط بعض التجاوزات غير المبررة !

موقف مصطفى كامل بالانتخابات

من ناحية أخرى بعد سنوات قضاها في إدارة نقابة المهن الموسيقية، حسم الفنان مصطفى كامل موقفه من خوض الانتخابات المقبلة، معلنًا أن ولايته الحالية ستكون الأخيرة، في خطوة تعكس رغبته في استعادة مسيرته الفنية التي تأثرت بانشغاله بالعمل النقابي.

مستقبله داخل النقابة

وخلال ظهوره الإعلامي، لم يقتصر حديثه على مستقبله داخل النقابة، بل كشف أيضًا عن كواليس تتعلق بعلاقته بالفنان عمرو دياب، ورؤيته للدعم الذي حظي به الفنان بهاء سلطان خلال عودته إلى الساحة الغنائية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها العودة إلى الغناء والتلحين بعد سنوات من المسؤوليات الإدارية.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه لن يترشح لرئاسة النقابة مرة أخرى، موضحًا أنه سيستكمل فترته الحالية حتى نهايتها، قبل أن يعود بشكل كامل إلى نشاطه الفني كمطرب وملحن.

فترة توليه مسؤولية النقابة

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، إنه يشعر بالرضا عما قدمه خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه، وأن الوقت حان للعودة إلى مكانه الطبيعي في صناعة الأغنية.

وأضاف أن مسؤوليات العمل النقابي أبعدته عن فنه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه افتقد كثيرًا لممارسة نشاطه الفني، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاكتفاء بالفترة الحالية وعدم خوض الانتخابات المقبلة.

لقاء جمعه بالفنان عمرو دياب

وكشف مصطفى كامل عن لقاء جمعه بالفنان عمرو دياب قبل نحو شهر ونصف، مؤكدًا أنه وقف إلى جانبه، وأن بينهما عهدًا ووعدًا، دون أن يكشف عن طبيعة هذا الاتفاق أو تفاصيله.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل اعمال مصطفى كامل أغاني مصطفى كامل محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

ترشيحاتنا

غدا .. إذاعة الأغاني تحتفي بذكرى رحيل الشاعر فتحي قورة

غدا .. إذاعة الأغاني تحتفي بذكرى رحيل الشاعر فتحي قورة

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

الممثلة الأمريكية هايدن بانيتير

وفاة الممثلة الأمريكية هايدن بانيتير عن عمر ناهز 36 عاما

بالصور

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد