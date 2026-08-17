مصطفى كامل يطلب اجتماعا عاجلا بسبب تجاوزات محمد رمضان

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يدعو لاجتماع عاجل بسبب بعض التجاوزات التى جرت فى حفلات بعض النجوم منهم محمد رمضان وأحمد سعد.

وقال مصطفى كامل : دعوة لاجتماع عاجل إلى الأخوة الزملاء الأستاذ الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد و أخى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأخى الأستاذ مسعد فوده نقيب المهن السينمائية والزملاء بمجالس إدارات النقابات الفنية لضرورة ضبط بعض التجاوزات غير المبررة !

موقف مصطفى كامل بالانتخابات

من ناحية أخرى بعد سنوات قضاها في إدارة نقابة المهن الموسيقية، حسم الفنان مصطفى كامل موقفه من خوض الانتخابات المقبلة، معلنًا أن ولايته الحالية ستكون الأخيرة، في خطوة تعكس رغبته في استعادة مسيرته الفنية التي تأثرت بانشغاله بالعمل النقابي.

مستقبله داخل النقابة

وخلال ظهوره الإعلامي، لم يقتصر حديثه على مستقبله داخل النقابة، بل كشف أيضًا عن كواليس تتعلق بعلاقته بالفنان عمرو دياب، ورؤيته للدعم الذي حظي به الفنان بهاء سلطان خلال عودته إلى الساحة الغنائية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها العودة إلى الغناء والتلحين بعد سنوات من المسؤوليات الإدارية.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه لن يترشح لرئاسة النقابة مرة أخرى، موضحًا أنه سيستكمل فترته الحالية حتى نهايتها، قبل أن يعود بشكل كامل إلى نشاطه الفني كمطرب وملحن.

فترة توليه مسؤولية النقابة

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، إنه يشعر بالرضا عما قدمه خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه، وأن الوقت حان للعودة إلى مكانه الطبيعي في صناعة الأغنية.

وأضاف أن مسؤوليات العمل النقابي أبعدته عن فنه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه افتقد كثيرًا لممارسة نشاطه الفني، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاكتفاء بالفترة الحالية وعدم خوض الانتخابات المقبلة.

لقاء جمعه بالفنان عمرو دياب

وكشف مصطفى كامل عن لقاء جمعه بالفنان عمرو دياب قبل نحو شهر ونصف، مؤكدًا أنه وقف إلى جانبه، وأن بينهما عهدًا ووعدًا، دون أن يكشف عن طبيعة هذا الاتفاق أو تفاصيله.