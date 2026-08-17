وفاة الممثلة الأمريكية هايدن بانيتير عن عمر ناهز 36 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية هايدن بانيتير، بطلة مسلسلي «هيروز» و«ناشفيل»، عن عمر ناهز 36 عاما، في خبر شكل صدمة كبيرة للوسط الفني الأمريكي وجمهورها حول العالم.

وأعلن والدها سكيب بانيتير خبر وفاتها في بيان لشبكة «بي بي سي»، أعرب خلاله عن بالغ حزنه، مؤكدا أن ابنته كانت شعاعا من النور وقوة استثنائية، وأنها نشرت الحب والفرح في حياة كل من عرفها، إلى جانب ملايين المشاهدين الذين تابعوا أعمالها على الشاشة.

وطلب والدها من الجمهور ووسائل الإعلام احترام خصوصية الأسرة، ومنحها الوقت الكافي لاستيعاب هذه الخسارة المؤلمة، وذلك في بيان صدر عن ممثلها الإعلامي.

من هي هايدن بانيتير

ولدت هايدن ليزلي بانيتير في 21 أغسطس 1989 بمنطقة باليسيدز في ولاية نيويورك، لوالدتها الممثلة ليزلي فوغل ووالدها سكيب بانيتير، قائد فرقة إطفاء. وكانت شقيقها الأصغر هو الممثل جانسن بانيتير، الذي توفي عام 2023.

بدأت هايدن مشوارها الفني في سن مبكرة للغاية، حيث ظهرت في الإعلانات التجارية وهي في عمر 11 شهرا فقط، وعندما بلغت الرابعة والنصف، حصلت على دور في المسلسل الدرامي الطويل «One Life to Live»، واستمرت في العمل به حتى عام 1997، قبل أن تتوالى مشاركاتها في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وحققت هايدن شهرتها الواسعة في الولايات المتحدة من خلال تجسيد شخصية «كلير» في المسلسل الشهير «Heroes»، الذي عرض لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وفي السينما، شاركت في عدد من الأفلام البارزة، من بينها «Remember the Titans» عام 2000 إلى جانب النجم دنزل واشنطن، و«Joe Somebody» عام 2001 مع تيم ألين.

كما امتدت مسيرتها إلى عالم الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، إذ أدت صوت شخصية «دوت» في فيلم «A Bug's Life» عام 1998، ثم شاركت في فيلم «Dinosaur» عام 2000، إلى جانب أعمال وألعاب أخرى مثل «Kingdom Hearts» و«The Mark of Kri» عام 2002.

وفي عام 2005، شاركت في فيلم «Racing Stripes»، الذي جمع بين الرسوم المتحركة والتصوير الحي، لتواصل بعدها حضورها في عدد من الأعمال التي رسخت مكانتها في عالم الفن منذ طفولتها.