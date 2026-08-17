خلاف على أولوية المرور.. القبض على المتهمين بالتعدى على طالب وسرقته بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخصين "يستقلان دراجة نارية" بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته وسرقته بالسويس.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة السويس من نجل القائمة على النشر ( طالب "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم") بتضرره من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وقيامهما بإحداث تلفيات بسيارته وسرقة بعض متعلقاته من داخلها .



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة السويس) ، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لخلاف بينهما حول أولوية المرور ونفيا إرتكابهما واقعة السرقة، وبإستدعاء القائمة على النشر (موظفة – مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل) وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب وعللت ذلك للإهتمام بشكواها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.