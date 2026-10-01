محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أيرلندا سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث محافظ الإسكندرية أيمن عطية، مع سفير أيرلندا لدى جمهورية مصر العربية إيدان أوهارا، والقنصل الفخري لأيرلندا في الإسكندرية هشام حلمي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب والنقل الحضري المستدام.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالسفير الأيرلندي والقنصل الفخري، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وأيرلندا، وحرص محافظة الإسكندرية على تعزيز أطر التعاون مع الجانب الأيرلندي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في المجالات ذات الأولوية التنموية.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير البرامج التدريبية، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في الجانبين.

كما تناول اللقاء ملف النقل الحضري المستدام، في ضوء جهود محافظة الإسكندرية لتطوير منظومة النقل ورفع كفاءتها، حيث تم بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب الأيرلندية في مجالات تخطيط وإدارة النقل الحضري، وتطوير وسائل النقل الجماعي المستدام، وتحسين كفاءة شبكات النقل، وتعزيز التكامل والربط بين مختلف وسائل النقل.

وأكد محافظ الإسكندرية أن تطوير منظومة النقل الحضري والاستثمار في التعليم وتنمية مهارات الشباب يمثلان محورين أساسيين لدعم جهود التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطويعها بما يتناسب مع احتياجات المحافظة وأولوياتها التنموية.

من جانبه.. أعرب السفير الأيرلندي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز أوجه التعاون مع مصر ومحافظة الإسكندرية، واستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والنقل الحضري والتنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، والعمل على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وبحث آليات تحويلها إلى برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز أطر التعاون ويدعم جهود التنمية بمحافظة الإسكندرية.