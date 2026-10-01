قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الشك بعد الصلاة في نسيان ركن منها يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
ثروت الخرباوي يكشف علاقة الإخواني الهارب عبد الرحمن منصور بمنصة «متصدقش» | خاص
في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يفوز على الدنمارك برباعية بدوري الأمم الأوروبية
رغم الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب مستقر دون الـ 50 ألف جنيه
اعتقال 15 إسرائيليا في حيفا تظاهروا لوقف الحرب على غزة
ترامب: ارتفاع الأسعار "غلطة" الديمقراطيين ونعمل على إصلاح الوضع
وزير الأوقاف عن احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة: يوم خالد في وجدان كل عربي.. صور
مصر تدين استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة
شريف عامر: أسعار الهواتف في مصر ترتفع بنسب تصل إلى 78% مقابل 6 و7% عالميًا
موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
مصر ترد| اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة «شخص غير مرغوب فيه» وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد
صابرين تغني لابنها في حفل زفافه.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصعيد جديد في أزمة كريستيانو رونالدو.. رئيس الوزراء البرتغالي يطلب توضيحات من جورجي جيسوس

رونالدو
رونالدو
يارا أمين

تصاعدت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بعدما كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تطورات جديدة تتعلق بمغادرته معسكر المنتخب، مشيرة إلى تدخل رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو للحصول على توضيحات بشأن الأزمة.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن شبكة «SIC» البرتغالية، أن رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو طلب التحدث مع جورجي جيسوس، من أجل الحصول على توضيح كامل بشأن ما حدث مع كريستيانو رونالدو.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب بشأن موقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من مغادرة قائد المنتخب معسكر الفريق، بعدما أعلن الاتحاد رحيل رونالدو عن المعسكر المقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

رونالدو يوضح موقفه من مغادرة معسكر البرتغال

ومن جانبه، أعلن كريستيانو رونالدو عبر حسابه على «إنستجرام» مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي، موضحًا أن قراره جاء عقب المؤتمر الصحفي للمدرب جورجي جيسوس، وبعد محادثة مع بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وأكد قائد المنتخب البرتغالي أنه سيكشف الأسباب الحقيقية وراء قراره في الوقت المناسب، متمنيًا التوفيق للمنتخب وزملائه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الأزمة بين رونالدو وجورجي جيسوس

وتعود جذور الأزمة إلى مباراة البرتغال والنرويج، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1، حيث بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، قبل أن يكتفي لاحقًا بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن المران الجماعي.

وقبل مغادرة المعسكر، تحدث جورجي جيسوس عن خطة خاصة لإدارة دقائق مشاركة رونالدو أمام النرويج والدنمارك، موضحًا أنه أبلغ اللاعب بعدم الاعتماد عليه أساسيًا في المباراتين، مع إمكانية الدفع به لفترة محددة وفقًا لاحتياجات الفريق.

وشدد المدرب البرتغالي على أن القرارات الفنية تخصه وحده، نافيًا وجود خلاف شخصي مع رونالدو.

وبحسب تقارير صحفية، عقد جيسوس جلسة مع رونالدو مساء الثلاثاء، وأكد بعدها انتهاء الخلافات وعودة الأجواء إلى طبيعتها، إلا أن اللاعب غاب عن المران الجماعي قبل مغادرة مقر إقامة المنتخب متجهًا إلى مدريد.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، توجه بيدرو بروينسا إلى كوبنهاجن للقاء رونالدو وجيسوس، وسط تكهنات بشأن الأسباب الحقيقية وراء مغادرة قائد المنتخب معسكر الفريق.

هل يعتزل كريستيانو رونالدو دوليًا؟

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من كريستيانو رونالدو بشأن اعتزاله اللعب الدولي، إذ اقتصر موقفه المعلن على مغادرة المعسكر الحالي، مع الإشارة إلى أنه سيكشف تفاصيل قراره في الوقت المناسب.

كما يبقى موقف اللاعب من المشاركات المقبلة مع المنتخب البرتغالي مرهونًا بالتطورات القادمة، في انتظار اتضاح ملابسات الأزمة وموقف الاتحاد البرتغالي منها، بما في ذلك أي إجراءات تأديبية محتملة وفقًا للوائح المعمول بها.

الأزمة بين رونالدو وجورجي جيسوس رونالدو كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال مباراة البرتغال والنرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

الرئيس

ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن

دار الأوبرا

استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يستقبل أعضاء البرلمان دعما للعمل المشترك على خدمة كل أبناء الوطن

ملك البحري و شيخ الأزهر

ملك البحرين يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى شيخ الأزهر ويشيد بجهوده في تعزيز الحوار ودعم قضايا الأمة الإسلامية

لقاء وزير الأوقاف النواب

وزير الأوقاف يستقبل النواب للعمل المشترك على خدمة كل أبناء الوطن.. صور

بالصور

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد