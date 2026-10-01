تصعيد جديد في أزمة كريستيانو رونالدو.. رئيس الوزراء البرتغالي يطلب توضيحات من جورجي جيسوس

تصاعدت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بعدما كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تطورات جديدة تتعلق بمغادرته معسكر المنتخب، مشيرة إلى تدخل رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو للحصول على توضيحات بشأن الأزمة.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن شبكة «SIC» البرتغالية، أن رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو طلب التحدث مع جورجي جيسوس، من أجل الحصول على توضيح كامل بشأن ما حدث مع كريستيانو رونالدو.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب بشأن موقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من مغادرة قائد المنتخب معسكر الفريق، بعدما أعلن الاتحاد رحيل رونالدو عن المعسكر المقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

رونالدو يوضح موقفه من مغادرة معسكر البرتغال

ومن جانبه، أعلن كريستيانو رونالدو عبر حسابه على «إنستجرام» مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي، موضحًا أن قراره جاء عقب المؤتمر الصحفي للمدرب جورجي جيسوس، وبعد محادثة مع بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وأكد قائد المنتخب البرتغالي أنه سيكشف الأسباب الحقيقية وراء قراره في الوقت المناسب، متمنيًا التوفيق للمنتخب وزملائه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الأزمة بين رونالدو وجورجي جيسوس

وتعود جذور الأزمة إلى مباراة البرتغال والنرويج، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1، حيث بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، قبل أن يكتفي لاحقًا بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن المران الجماعي.

وقبل مغادرة المعسكر، تحدث جورجي جيسوس عن خطة خاصة لإدارة دقائق مشاركة رونالدو أمام النرويج والدنمارك، موضحًا أنه أبلغ اللاعب بعدم الاعتماد عليه أساسيًا في المباراتين، مع إمكانية الدفع به لفترة محددة وفقًا لاحتياجات الفريق.

وشدد المدرب البرتغالي على أن القرارات الفنية تخصه وحده، نافيًا وجود خلاف شخصي مع رونالدو.

وبحسب تقارير صحفية، عقد جيسوس جلسة مع رونالدو مساء الثلاثاء، وأكد بعدها انتهاء الخلافات وعودة الأجواء إلى طبيعتها، إلا أن اللاعب غاب عن المران الجماعي قبل مغادرة مقر إقامة المنتخب متجهًا إلى مدريد.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، توجه بيدرو بروينسا إلى كوبنهاجن للقاء رونالدو وجيسوس، وسط تكهنات بشأن الأسباب الحقيقية وراء مغادرة قائد المنتخب معسكر الفريق.

هل يعتزل كريستيانو رونالدو دوليًا؟

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من كريستيانو رونالدو بشأن اعتزاله اللعب الدولي، إذ اقتصر موقفه المعلن على مغادرة المعسكر الحالي، مع الإشارة إلى أنه سيكشف تفاصيل قراره في الوقت المناسب.

كما يبقى موقف اللاعب من المشاركات المقبلة مع المنتخب البرتغالي مرهونًا بالتطورات القادمة، في انتظار اتضاح ملابسات الأزمة وموقف الاتحاد البرتغالي منها، بما في ذلك أي إجراءات تأديبية محتملة وفقًا للوائح المعمول بها.