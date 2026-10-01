جورجي جيسوس يحسم الجدل حول رونالدو قبل مواجهة البرتغال والدنمارك

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره الدنماركي، مساء اليوم، على ملعب «باركن» في العاصمة كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

جورجي جيسوس: ملف رونالدو مغلق

وتحدث جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن الأزمة الأخيرة المتعلقة بقائد الفريق كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن تركيزه حاليًا ينصب على مواجهة الدنمارك.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «هذا الملف مغلق في الوقت الحالي».

وأضاف: «اليوم هو يوم المباراة، وأريد التركيز على اللقاء. بعد ذلك سنتوجه إلى ملعب دراجاو ونضع تركيزنا على مواجهة النرويج يوم الأحد، وسيكون لدينا بالتأكيد الوقت للحديث عن هذا الأمر، أما الآن فالملف مغلق».

جيسوس: ضميري مرتاح تمامًا

وأشاد مدرب البرتغال بحالة لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن المجموعة الحالية لديها دوافع كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية.

وقال: «هذه المجموعة تتمتع بحافز كبير وتؤمن بالمسار الذي نسير فيه. خضنا مباراتين وحققنا انتصارين، وللماضي أهمية كبيرة لأنه يظهر أن الأمور عادة ما تسير بشكل جيد، لكن المهم الآن هو التركيز على مباراة اليوم».

وتابع: «أنا بخير، لقد كانت الأيام القليلة الماضية حافلة بالأحداث المتسارعة، لكن لدي خبرة سنوات طويلة في كرة القدم، وأعلم أنني لم أفعل شيئًا من شأنه عرقلة المسار، وضميري مرتاح تمامًا».

جورجي جيسوس يشيد بكريستيانو رونالدو

وتطرق جيسوس إلى كريستيانو رونالدو، مؤكدًا مكانته الكبيرة في كرة القدم، وقال: «إنه أيقونة وشخصية بارزة، وهذا أمر لا جدال فيه».

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال عقب التطورات الأخيرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك.

جيسوس: الفوز لا يضمن التأهل

ورفض المدير الفني للبرتغال اعتبار مواجهة الدنمارك حاسمة للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح: «إنها ثلاث نقاط أخرى في حالة فوزنا، لكنها لا تضمن أي شيء».

ويأمل منتخب البرتغال في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بينما يسعى المنتخب الدنماركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والاقتراب من صدارة المجموعة.