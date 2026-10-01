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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعوات لمقاطعة إسرائيل.. احتجاجات بالأعلام الفلسطينية تعطل مباراة أيرلندا والنمسا

دعوات لمقاطعة إسرائيل
دعوات لمقاطعة إسرائيل
القسم الخارجي

دعا متظاهرون الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إلى مقاطعة مباراة الأحد أمام إسرائيل، وذلك خلال احتياجات نظمها مناهضون للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ملعب أفيفا في دبلن، اليوم الخميس.

وعطّل محتجون معارضون لخوض أيرلندا مباريات دوري الأمم أمام إسرائيل، مباراة المنتخب أمام النمسا، بعدما ألقوا كرات تنس على أرض الملعب.

وأوقف الحكم ألارد ليندهوت اللعب لإتاحة استراحة لشرب المياه، فور سقوط الكرات التي تحمل أعلامًا فلسطينية على أرضية الملعب، فيما كانت أيرلندا متقدمة بهدف نظيف بعد مرور 19 دقيقة، واستؤنفت المباراة بعد توقف دام أربع دقائق.

وفي السياق ذاته، تجمع عدد صغير من الناشطين المنتمين إلى مبادرة أوقفوا المباراة بالقرب من الملعب، ورفعوا علمًا فلسطينيًا ولافتات دعمًا للاعب المنتخب الأيرلندي غافين بازونو، الذي قرر يوم السبت مقاطعة مباراتي منتخب بلاده أمام إسرائيل.

ومن المقرر أن تنظم حملة التضامن الأيرلندية الفلسطينية احتجاجًا أكبر خارج الملعب في وقت لاحق، إلى جانب احتجاجات أخرى نظمتها الحملة في أنحاء البلاد.

ويدعو المحتجون أيرلندا إلى مقاطعة مباراتها المتبقية في دوري الأمم أمام إسرائيل، وهي المباراة التي من المقرر أن تكون على أرض أيرلندا، لكنها ستقام من دون حضور جماهيري في مدينة باتشكا توبولا الصربية يوم الأحد.

وكان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قد نقل المباراة إلى ملعب محايد لدواعٍ تشغيلية في يونيو، بعد دعوات واسعة لمقاطعتها، وجاء ذلك أيضًا بعد أن أقر الاتحاد نفسه في نوفمبر الماضي مقترحًا يدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى حظر إسرائيل من مسابقات الأندية والمنتخبات الدولية.

كما طالبت مبادرة أوقفوا المباراة، التي وجهت أمس رسالة مفتوحة إلى لاعبي المنتخب ومدربهم هيمير هالجريمسون، بعدم خوض مباراة الأحد، الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بإلغاء المباراة.

وكانت أيرلندا قد خاضت بالفعل مباراة إسرائيل على أرضها في مدينة ديبرتسن المجرية الأحد الماضي، حيث ارتدى اللاعبون شارات سوداء على أذرعهم، ورفضوا مصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي، وسجلوا ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليفوزوا بالمباراة 3-0.

وقضى لاعبو المنتخب ساعات يوم السبت في مناقشة ما إذا كان يتعين عليهم خوض المباراة من الأساس، بعدما أبلغ بازونو المدرب صباح ذلك اليوم برغبته في الانسحاب من المباراتين.

وقال ديفيد كول، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، إن اللاعبين أجروا تصويتًا، وإن أغلبية كبيرة منهم أيدت خوض المباراتين. وأفادت تقارير واسعة الانتشار بأن نتيجة التصويت جاءت 14 لاعبًا مقابل 8 لصالح خوض المباراة، باستثناء بازونو، الذي كان قد غادر بالفعل.

وكان مشجعون أيرلنديون قد ألقوا كرات تنس على أرض الملعب خلال مباراة ودية للمنتخب أمام قطر في مايو، احتجاجًا على المضي قدمًا في إقامة المباراتين أمام إسرائيل.

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