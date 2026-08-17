سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

تصدرت الفنانة سلوى خطاب تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور حديثة لها أثارت اهتمام الجمهور، خاصة مع ظهورها بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور.

سلوى خطاب تخضع لعمليات تجميل الوجه

وخضعت سلوى خطاب، وفقًا لما تم تداوله، لعدد من الإجراءات التجميلية شملت شد الوجه والرقبة، وتجميل الشفاه والحاجبين، إلى جانب إزالة بعض التكتلات، وهو ما انعكس على شكل ملامحها وأثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتميز سلوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد سلوى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.











