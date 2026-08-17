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يجب توثيق الاعترافات ليوم الحساب.. إيران ترد على دعوة بن غفير لتحديد حصة ليلية للقتل في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يجب توثيق الاعترافات ليوم الحساب.. إيران ترد على دعوة بن غفير لتحديد حصة ليلية للقتل في غزة

قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
خاطر عبادة

ردت إيران على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن تحديد "حصة ليلية" من القتلى في قطاع غزة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، عبر منصة "إكس": "إيتمار بن غفير يحدد حصة ليلية لمجزرة غزة تتراوح بين 30 إلى 40 شخصاً".

وأضاف أن "هذا المجرم الصهيوني يتحدث في الوقت نفسه عن طرد الفلسطينيين وبناء المستوطنات في جميع أنحاء غزة"، مؤكداً ضرورة "توثيق هذه الاعترافات وحفظها ليوم الحساب ومحاكمة هؤلاء المجرمين".

وكان بن غفير قد دعا علناً، خلال حديثه مع الأسير الإسرائيلي السابق في غزة روم براسلافسكي، إلى قتل "30 إلى 40" شخصاً في غزة كل ليلة.

تصعيد ميداني شرقي مدينة غزة

تزامناً مع ذلك، أفادت الإسعاف والطوارئ في غزة بوقوع إصابات جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق خارج سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارتين على المناطق الشرقية للمدينة.

كوشنر يلتقي وفد حماس في القاهرة لأكثر من ساعتين

وفي سياق متصل، انتهى لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر مع قيادة حركة حماس في القاهرة، والذي استمر أكثر من ساعتين بمشاركة المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، وفق ما نقلت وسائل إعلام قطرية عن مصدر فلسطيني.

أبرز ما دار في اللقاء


وبحسب المصدر، أكد كوشنر خلال اللقاء عزم الرئيس ترامب المضي قدماً في خطته بشأن قطاع غزة، ورفض الولايات المتحدة أي مخطات لتهجير سكان القطاع.
كما شدد على أن واشنطن تعتبر "نزع سلاح الفصائل" خطوة أساسية قبل أي إجراءات أخرى في غزة.

من جانبها، أطلعت قيادة حماس كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وأكدت رفضها أي خطوات جديدة لا تحظى بموافقة إسرائيلية مسبقة.

نتنياهو يلتقي كوشنر بعد لقاء نادر مع حماس

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جاريد كوشنر في 17 أغسطس، وذلك بعد يوم واحد من عقده اجتماعاً نادراً مع مسؤولي حركة حماس في القاهرة، في إطار مساعٍ لدفع خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة إلى الأمام، وفقاً لوكالة رويترز.

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