مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن رسالة قوية وجهها حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى لاعبي الفريق خلال إحدى المحاضرات، بشأن مبدأ النجومية والمشاركة في المباريات.

الاهلي

وقال رمزي إن عموتة تحدث مع اللاعبين بشكل واضح عن مسألة النجومية والشعور بالذات، مؤكدًا أن الجهاز الفني لن يتعامل مع أي لاعب باعتباره نجمًا يستحق معاملة خاصة أو يضمن مكانه في التشكيل الأساسي لمجرد اسمه أو تاريخه.

وأوضح كريم رمزي أن عموتة أكد للاعبيه أن اللاعب الذي يستحق المشاركة من وجهة نظره هو من يقدم أفضل مستوى خلال التدريبات، مشددًا على أن الأداء والجاهزية سيكونان المعيار الأساسي في اختياراته.

وأضاف أن المدير الفني أوضح للاعبين أنه لن ينظر إلى الأسماء أو التاريخ عند اختيار التشكيل، وإنما سيعتمد على اللاعب الأكثر جاهزية والأفضل أداءً في التدريبات.

وأشار رمزي إلى أن رسالة عموتة جاءت في إطار فرض حالة من الانضباط والمنافسة داخل الفريق، والتأكيد على أن جميع اللاعبين أمام فرصة متساوية للمشاركة، بعيدًا عن النجومية أو أي اعتبارات أخرى.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، وسط رغبة من الجهاز الفني في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض المنافسات الرسمية، وعلى رأسها مواجهة برشلونة الإسباني المرتقبة في كأس خوان جامبر.