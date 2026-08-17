قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب أن تكون أول مرة .. شروط التقديم في حج القرعة 2027
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية يتفقدون مشروع الضبعة
في تحول مالي وتاريخي غير مسبوق.. بنك الاستثمار القومي يتحول إلى الربحية محققًا 6 مليارات جنيه
يجب توثيق الاعترافات ليوم الحساب.. إيران ترد على دعوة بن غفير لتحديد حصة ليلية للقتل في غزة
مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي
تحذير برلماني من تجريف الجهاز الإداري وإهدار فرص الشباب بالدولة
رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا
محدش حجز مكانه.. عموتة يشعل المنافسة بين الشناوي وشوبير
رئيس وزراء باكستان: سنواصل الدفاع عن المنطقة بالتعاون مع السعودية
مقترح برلماني لتحويل أصول الدولة المعطلة لمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب
كريم رمزي يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام برشلونة.. 7 لاعبين ضمن الأساسيين
برعاية الرئيس السيسي .. دار الإفتاء تبحث مستقبل الأسرة المسلمة في مؤتمر دولي سبتمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي

عموته
عموته
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن رسالة قوية وجهها حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى لاعبي الفريق خلال إحدى المحاضرات، بشأن مبدأ النجومية والمشاركة في المباريات.

الاهلي 

وقال رمزي إن عموتة تحدث مع اللاعبين بشكل واضح عن مسألة النجومية والشعور بالذات، مؤكدًا أن الجهاز الفني لن يتعامل مع أي لاعب باعتباره نجمًا يستحق معاملة خاصة أو يضمن مكانه في التشكيل الأساسي لمجرد اسمه أو تاريخه.

وأوضح كريم رمزي أن عموتة أكد للاعبيه أن اللاعب الذي يستحق المشاركة من وجهة نظره هو من يقدم أفضل مستوى خلال التدريبات، مشددًا على أن الأداء والجاهزية سيكونان المعيار الأساسي في اختياراته.

وأضاف أن المدير الفني أوضح للاعبين أنه لن ينظر إلى الأسماء أو التاريخ عند اختيار التشكيل، وإنما سيعتمد على اللاعب الأكثر جاهزية والأفضل أداءً في التدريبات.

وأشار رمزي إلى أن رسالة عموتة جاءت في إطار فرض حالة من الانضباط والمنافسة داخل الفريق، والتأكيد على أن جميع اللاعبين أمام فرصة متساوية للمشاركة، بعيدًا عن النجومية أو أي اعتبارات أخرى.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، وسط رغبة من الجهاز الفني في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض المنافسات الرسمية، وعلى رأسها مواجهة برشلونة الإسباني المرتقبة في كأس خوان جامبر.

عموته الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

الحسين عموتة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

امام عاشور

دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي

هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا

في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار

ترشيحاتنا

تدريبات البكالوريا

التعليم تطلق المرحلة الثالثة من تدريبات المعلمين والموجهين استعدادًا لتطبيق البكالوريا

المطران كلاوديو لوراتي

مطران الكنيسة اللاتينية يفتتح مؤتمر الشباب ويشاركهم زيارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

البابا لاون

بابا الفاتيكان: مائدة الله معدّة للجميع ونداء عاجل لوقف العنف في الأراضي المقدسة

بالصور

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد