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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يكشف: ثنائي ناري على رأس أهداف الزمالك في يناير

كريم رمزي
كريم رمزي
محمد بدران

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تحركات محتملة من جانب نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال نجاح النادي في فتح باب القيد.

وقال رمزي إن الثنائي مصطفى محمد وحامد عبدالله يمثلان هدفًا كبيرًا وأساسيًا لنادي الزمالك في يناير، مشيرًا إلى وجود رغبة قوية في ضمهما حال توافر الظروف المناسبة.

وأوضح الإعلامي أن مساعي الزمالك لضم الثنائي قد تحظى بدعم من عدد من رجال الأعمال ومحبي النادي، مؤكدًا أن هناك بالفعل أحاديث ومناقشات جرت بشأن هذا الملف خلال الفترة الماضية.

وأشار كريم رمزي إلى أن تحرك الزمالك نحو مصطفى محمد وحامد عبدالله يرتبط بشكل أساسي بقدرة النادي على فتح باب القيد في يناير، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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