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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

الحسين عموتة
الحسين عموتة
عمرو مصطفى

أتم النادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة إجراءات التعاقد مع 3 صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في ضم توفيق محمد الظهير الأيسر من منتخب السويس، ومحمد عبد الناصر لاعب وسط المقاولون العرب، ومحمود صلاح جناح غزل المحلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

 

وفي المقابل، شهدت قائمة الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية خروج عدد من اللاعبين، أبرزهم محمود حسن تريزيجيه المنتقل إلى الرياض السعودي، وأليو ديانج بعد نهاية تعاقده، ومحمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري، بالإضافة إلى انتقال محمد شكري ومصطفى العش ومحمد سيحا إلى المصري، وأحمد عابدين إلى وادي دجلة، ونيتس جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، ومحمد شريف إلى الزوراء العراقي معارًا.

كما فسخ الأهلي تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد، الذي انتقل إلى المقاولون العرب لمدة موسمين، بجانب إعارة إبراهيم عادل إلى المقاولون، وفسخ عقود حسام عادل ومصطفى مخلوف وحازم جمال وسمير محمد.

ووصل إجمالي صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى 8 لاعبين، وهم علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي، والمغربي سفيان بن جديدة من المغرب الفاسي، والجزائري منصف بقرار من دينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى الثلاثي الذي انضم في الساعات الأخيرة.

قائمة الأهلي للموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، هادي رياض، عمرو الجزار، أشرف داري، كريم الدبيس، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد رضا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، علي محمود، طاهر محمد طاهر، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، رضا سليم، أشرف بن شرقي، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أقطاي عبد الله.

الأهلي يرفع اسم يوسف بلعمري

وأوضح مصدر داخل الأهلي أن النادي قام برفع اسم يوسف بلعمري من قائمته، ليصبح عدد المحترفين الأجانب 5 لاعبين، وهم الرباعي المغربي أشرف داري ورضا سليم وأشرف بن شرقي وسفيان بن جديدة، إلى جانب الجزائري منصف بقرار.

كما خرج التونسي محمد الضاوي كريستو من حسابات القائمة، على أن يتم التفاوض معه بشأن فسخ تعاقده عقب تعافيه من جراحة الفتق.

قيد خماسي مواليد 2005

ويضم الأهلي ضمن قائمته الخماسي من مواليد 2005، وهم محمد عبد الله، ومحمد رأفت، وعمر سيد معوض، وأحمد خالد كباكا، إلى جانب إفساح مقعد لمحمد عبد الناصر، الذي تأجل انضمامه إلى شهر يناير المقبل بناءً على طلب نادي المقاولون العرب.

كما تم قيد محمود صلاح ضمن فريق الناشئين مواليد 2007.

الحسين عموتة الأهلي الدوري المصري فريق الأهلي عموتة

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