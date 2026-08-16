باسم مرسي: أستحق الطرد في كرتي الشهيرة مع سعد سمير بنهائي الكأس أمام الأهلي

اعترف باسم مرسي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأنه كان يستحق الحصول على البطاقة الحمراء خلال اللقطة الشهيرة التي جمعته بسعد سمير، مدافع الأهلي السابق، في نهائي كأس مصر، مؤكدًا أن تدخله تسبب بالفعل في إصابة اللاعب، رغم عدم تعمده ذلك.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: “طبعًا استحق الحصول على كارت أحمر في كرتي المشتركة الشهيرة أنا وسعد سمير في نهائي كأس مصر أمام الأهلي”.

وأوضح مهاجم الزمالك السابق أنه لم يكن يقصد الاعتداء على سعد سمير، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قد تدخل معه في كرة سابقة وتسبب في إيذائه، قبل أن يؤكد له أن الأمر لم يكن متعمدًا.

وأضاف: “والله العظيم ما كنت قاصد أضرب سعد سمير، الكرة المشتركة اللي قبلها سعد ضربني، وقولتله يا سعد بلاش، وقالي مش قصدي”.

وتابع باسم مرسي أن اللقطة الشهيرة جاءت بعدما حاول منع سعد سمير من الحصول على الكرة، ليتسبب تحركه في اصطدام كوعه بحاجب مدافع الأهلي، مؤكدًا أن الإعادة التلفزيونية أوضحت بشكل كبير استحقاقه للطرد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته بسعد سمير أصبحت جيدة في الوقت الحالي، ولا توجد أي خلافات بينهما، قائلًا: “دلوقتي الحمد لله أنا وسعد سمير علاقتنا كويسة ومفيش أي حاجة بينا”.