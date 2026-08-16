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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تختتم أعمال المرحلة الثانية للتنسيق باستقبال نحو 2500 طالب وطالبة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

اختتمت جامعة عين شمس، اليوم الأحد، أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2026/2027، والتي استمرت على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 12 وحتى 16 أغسطس الجاري، وسط انتظام كامل في أعمال استقبال طلاب الثانوية العامة وتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لهم.

وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة إقبالًا من الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، حيث بلغ إجمالي أعداد المترددين على المعامل خلال أيام المرحلة نحو 2500 طالب وطالبة، مع توفير فرق متخصصة لمساعدتهم في إدخال الرغبات والتعامل مع موقع للتنسيق الإلكتروني، إلى جانب توضيح قواعد التنسيق وآليات ترتيب الرغبات بما يتوافق مع القواعد المنظمة.

وتأتي أعمال معامل التنسيق تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وبإشراف قطاع التعليم والطلاب، من خلال  إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، و ريهام العطيفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.

وحرصت الجامعة على توزيع خدمات المعامل
من خلال 16 معملًا إلكترونيًا تضم أكثر من 340 جهاز كمبيوتر، بما أتاح للطلاب الاستفادة من الخدمة في عدد من كليات الجامعة، من بينها كليات الحاسبات والمعلومات والآداب بالحرم الجامعي بالعباسية، والهندسة بعبده باشا، والزراعة بشبرا الخيمة، والبنات بمصر الجديدة.

كما خصصت الجامعة معامل مجهزة لخدمة الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات، بما يضمن توفير التسهيلات اللازمة لهم وإنجاز إجراءات التنسيق في بيئة ملائمة.

وفي إطار حرص الجامعة على تقديم الدعم الإرشادي، وفرت كذلك معملًا متخصصًا لاستقبال استفسارات طلاب الثانوية العامة من دفعة هذا العام والسنوات السابقة، حيث تولى فريق من المختصين الرد على التساؤلات المتعلقة بقواعد التنسيق والتحويلات، وتقديم الإرشادات اللازمة للطلاب خلال إجراءات التقديم واختيار الرغبات.

وأكدت جامعة عين شمس أن منظومة معامل التنسيق الإلكتروني تمثل إحدى آليات الجامعة لتقديم خدمات مباشرة للطلاب خلال مراحل القبول الجامعي، مشيرة إلى استمرار جهودها في توفير الدعم الفني والإرشادي وتيسير الإجراءات أمام الطلاب.

وجاءت الحدود الدنيا للتقديم للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● النظام الحديث:
• الشعب العلمية: 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75%.
أعداد الطلاب: 234866.

• الشعبة الأدبية: 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%.
أعداد الطلاب: 31610.

الإجمالي: 266476.

● النظام القديم:
• الشعب العلمية: 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.
أعداد الطلاب: 379

• الشعبة الأدبية: 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53%.
أعداد الطلاب: 76.
الإجمالي: 455.

جامعة عين شمس المرحلة الثانية تنسيق القبول بالجامعات

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