القبض على عامل تعدى على كلب بالضرب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على كلب بالضرب داخل مسكنه بالجيزة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 / الجارى تبلغ لقسم شرطة إمبابة من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من جاره (عامل - مقيم بذات العقار) لقيامه بتربية كلب بالشقة محل سكنه والتعدى عليه بالضرب مما يتسبب فى إزعاج قاطنى العقار محل سكنهما.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وضبط بحوزته الكلب المشار إليه "غير مرخص"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة والتعدى بالضرب على الكلب بقصد ترويضه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.





