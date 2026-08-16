26 أغسطس.. استئناف هديل الهادي طبيبة التجميل المزيفة على حكم حبسها 3 سنوات

حددت محكمة الاستئناف جلسة 26 أغسطس الجاري، لنظر استئناف هديل الهادي الطبيبة المزيفة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها 3 سنوات في منطقة الشيخ زايد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5، قد قضت بحبس هديل الهادي 3 سنوات، على خلفية اتهامها بانتحال صفة طبيبة تجميل في الشيخ زايد.

من جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة هديل الهادي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتهامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة طبيبة، وإدارة عيادة تجميل دون ترخيص بمحافظة الجيزة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات أن المتهمة التي تحمل جنسية إحدى الدول وتقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، مارست النشاط محل الاتهام داخل العيادة، بالمخالفة للقانون، وتقدمت المتهمة باستئناف على حكم حبسها 3 سنوات.