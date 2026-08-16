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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آلاف الأقباط يشاركون في زفة العذراء بدير درنكة | صور

دير السيدة العذراء بجبل درنكة
دير السيدة العذراء بجبل درنكة
ميرنا رزق

في مشهد إيماني مهيب، شهد دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة في أسيوط تجمعات حاشدة من الزائرين، بالتزامن مع استمرار صوم السيدة العذراء مريم، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الأقباط، ويشهد خلاله عدد كبير من الكنائس والأديرة نهضات روحية وصلوات وتسابيح.

إحتفالات دير درنكة

وتصدرت زفة السيدة العذراء مشاهد الاحتفال داخل الدير، وسط مشاركة أعداد كبيرة من الأقباط الذين تجمعوا في ساحات الدير ومحيط الكنيسة، فيما حمل الشمامسة والخدام أيقونات السيدة العذراء والصلبان، وردد المشاركون الترانيم والألحان في أجواء غلب عليها الفرح الروحي.

وأظهرت المشاهد امتلاء ساحات الدير بالمصلين والزائرين، فيما احتشد آخرون على الممرات والشرفات والأماكن المحيطة بالكنيسة لمتابعة الزفة، في صورة تعكس الإقبال الكبير على زيارة دير درنكة خلال فترة صوم العذراء.

وتكتسب احتفالات دير درنكة أهمية خاصة لدى الأقباط، لارتباط المكان برحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث تحظى مغارة الدير بمكانة روحية وتاريخية كبيرة، ويحرص الزائرون خلال فترة صوم العذراء على التوجه إلى الدير للصلاة وطلب البركة.

وتتواصل فعاليات صوم السيدة العذراء في مختلف الكنائس والأديرة، وسط إقامة القداسات والنهضات الروحية والتسابيح، فيما تظل زفة العذراء بدير درنكة واحدة من أبرز المشاهد التي تجسد الاحتفال الشعبي والروحي بالسيدة العذراء، في أجواء تجمع بين الصلاة والترنيم والفرح.

درنكة العذراء السيدة العذراء مريم صوم السيدة العذراء مريم الكنيسة دير درنكة الترانيم

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