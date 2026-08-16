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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطران شامي يزور دار إيفرجرين بحلوان في زيارة أبوية

المطران جان ماري شامي
المطران جان ماري شامي
ميرنا رزق

زار سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، يرافقه أعضاء لجنة الشباب، دار إيفرجرين، بحلوان، للاطمئنان على أحوال نزلاء الدار.

جاء ذلك تزامنًا مع عيد انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث ‏بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها سيادة المطران، بمشاركة الأرشمندريت جورج فراس.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية عن مريم العذراء التي قالت نعم في البشارة، ونعم تحت الصليب، داعيًا الجميع إلى مختلف الاقتداء بها، والمحافظة على روح الشباب اللي بداخلنا، والجلوس مثل مريم أخت لعازر عند أقدام الرب يسوع، والإصغاء إلى كلامه.

قام كورال الشباب بخدمة القداس الإلهي الذي قُدم، من أجل جميع المقيمين، والقائمين على إدارة، وخدمة الدار، والمحسنين إليها. وفي الختام، التقى الجميع في جلسة عائلية، تضمنت فقرات التعارف، وترتيل بعض الترانيم الروحية.

المطران جان ماري شامي الكاثوليك السيدة مريم العذراء العذراء القداس الإلهي الترانيم

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