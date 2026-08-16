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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يلمح إلى اقتراب نهاية مسيرته

رونالدو
رونالدو
حسام الحارتي

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ 41 عاماً في مقابلة مع مجلة فوغ نُشرت الأحد، إنه يعتقد أن هذا العام سيكون "على الأرجح" الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وتحدّث رونالدو الذي رسّخ مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بتسجيله أكثر من 950 هدفاً مع الأندية والمنتخب، سابقاً عن اعتزاله "قريباً" أو خلال "عام أو عامين".

وقال لمجلة فوغ "هذا على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثاً استثنائياً"، مضيفاً أن مستقبله بعد كرة القدم "مرسوم بالكامل".

وأضاف "لديّ أشياء كثيرة تبقيني منشغلاً، ومن الصعب أن أذكر شيئاً واحداً فقط"، معدّداً السفر والبادل من بين أنشطته المفضلة.

وتابع المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي "لأن كرة القدم قد تترك فراغاً كبيراً، عليك أن تملأ وقتك بطرق مختلفة، وليس بطريقة واحدة فقط".

وتزوّج رونالدو شريكته منذ سنوات الأرجنتينية جورجينا رودريغيس في مراسم خاصة أُقيمت الثلاثاء في منتجع كاشكايش البرتغالي.

وقال لمجلة فوغ إنه يريد "الاستمرار في الاستمتاع بما كسبته، بما كسبناه. ففي النهاية كانت 25 عاماً مليئة بالتضحيات"، في إشارة إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وبعد أن قاد البرتغال إلى الدور ثمن النهائي في ما وصفه بأنه آخر مشاركة له في كأس العالم هذا الصيف، يُنتظر أن يلتحق رونالدو بناديه النصر استعداداً للموسم الجديد من الدوري السعودي.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو مجلة فوغ على الأرجح رونالدو الأرجنتينية جورجينا رودريغيس

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