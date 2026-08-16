في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار



أكدت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة نيو جيزة، أن تصرفها بلم شعرها قبل البدء في مساعدة المصابين جاء بشكل تلقائي، بهدف التركيز في التعامل مع الحالات وتقديم المساعدة على أكمل وجه.

وقالت هيا، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه «لميت شعري كان أمر تلقائي حتى أقوم بالمساعدة على أكمل وجه، في تركيز تام، وأنا مكنتش مركزة وأنا بعمل كده»، مؤكدة أن اهتمامها في تلك اللحظة كان منصبًا على مساعدة المصابين والتعامل مع تداعيات الحادث.

وأضافت أن تكريمها من وزير التعليم العالي يمثل أمرًا عظيمًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تلقت رسالة مهمة من الوزير تؤكد أهمية مساعدة الإنسان في المحن والوقوف بجانبه في أصعب الظروف، باعتبار أن تقديم العون للآخرين في مثل هذه المواقف هو جزء من الإنسانية.

وأشارت إلى أن رئيس الجامعة أكد لها ضرورة أن يكون الطلاب قدوة للآخرين، وأن يمتلكوا مهارات القيادة والقدرة على التصرف السليم خلال الأزمات.

مساعدة المصابين

وفيما يتعلق بالتعليقات المسيئة التي تناولت ملابسها أثناء الحادث، قالت هيا إنها لا تعلم سبب هذه التعليقات، مؤكدة أن تركيزها في ذلك الوقت كان منصبًا بالكامل على مساعدة المصابين والتعامل مع الموقف الطارئ.