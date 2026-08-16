بطلة فيديو حادث مول أرابيلا: سمعت صديقتي تصرخ وأدركت أن الموقف خطير

روت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة نيو جيزة، تفاصيل اللحظات الأولى للحادث، مشيرة إلى أنها أدركت خطورة الموقف فور سماع صديقتها وهي تصرخ وتنهار.

وقالت هيا، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه «وقت الحادث سمعت صديقتي وهي بتصرخ وتنهار، وأدركت أن الموقف خطير»، موضحة أنها شاهدت أشخاصًا ملقين على الأرض وسط حالة من الصراخ والهلع بين الموجودين، واصفة المشهد بأنه كان «صعبًا».

محاولة للتعامل مع الموقف

وتابعت أنها حرصت على إبعاد صديقتها عن مكان الحادث، خشية حدوث توابع أو مخاطر أخرى، وطلبت منها الابتعاد عن موقع الحادث والاتصال بالشرطة والإسعاف، في محاولة للتعامل مع الموقف بأكبر قدر من الأمان وسرعة طلب المساعدة.