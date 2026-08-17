رئيس وزراء باكستان: سنواصل الدفاع عن المنطقة بالتعاون مع السعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده ستواصل، بالتعاون مع السعودية وتركيا، القيام بدور بناء في ضمان الدفاع عن باكستان والمنطقة بأسرها.

وجاءت تصريحات شريف تعليقا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، إذ أعرب عن "تقديره العميق" لكلمات ترامب الداعمة بمناسبة توقيع الاتفاقية.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما وصفها بـ"القيادة الشجاعة والحاسمة" لترامب، مؤكدا أنها أسهمت في تجنب "كارثة نووية في جنوب آسيا وإنقاذ ملايين الأرواح".

وشدد شريف على أن تحقيق السلام الدائم يمثل "الشرط الأساسي لمستقبل مشرق ومزدهر" لشعوب المنطقة.

وقال ترامب إنه "سعيد جداً" بتوقيع الاتفاق، معتبراً أن "اتفاق مكة" يظهر كيف يمكن للدول أن تتعاون للدفاع عن نفسها، ويعكس حالة من التقارب بين دول الشرق الأوسط في المجال الدفاعي.