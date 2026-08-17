أسعار النفط تقفز مع تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتباطؤ الملاحة في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدفوعة بتراجع آمال التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، وبتباطؤ حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في السوق.

صعود الخام بدعم المخاوف الجيوسياسية

وفقا لوكالة رويترز، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 1% لتصل إلى 89.40 دولاراً للبرميل، قبل أن تستقر عند 89.20 دولاراً بحلول الساعة 02:29 بتوقيت جرينتش، بزيادة 72 سنتاً، في المقابل، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً ليبلغ 82.83 دولاراً للبرميل.

مكاسب أسبوعية تتجاوز 5% بعد هجمات على ناقلات ومصفاة

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعاً بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي، عقب استهداف ناقلات نفط تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية في مضيق هرمز، وهجوم على مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ قراراً باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، في المقابل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين إلى تقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في ظل استمرار التوتر.

تراجع الآمال بالتسوية يعيد "علاوة المخاطرة" للسوق

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى السوق في شركة "فيليب نوفا" بسنغافورة: "ارتدت أسعار النفط الآن بشكل شبه كامل من أدنى مستوياتها المسجلة في أوائل أغسطس، مع تلاشي الآمال في حل دائم مع إيران وعودة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى السوق".

وأضافت: "لكن المكاسب تبدو محدودة من هنا ما لم تظهر أدلة واضحة على تجدد العدوان في مضيق هرمز، خاصة إذا طالت الأضرار ناقلات النفط أو البنية التحتية النفطية".

بيانات كبلر: شلل شبه كامل للملاحة نهاية الأسبوع

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين تباطؤاً حاداً في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بعد الهجمات على ناقلات النفط.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة "كبلر"، عبرت 5 سفن تجارية فقط المضيق يوم السبت، فيما لم تسجل أي سفينة عبوراً يوم الأحد، مقابل 31 سفينة عبرت خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

استهداف سفينة ثالثة لأدنوك

واتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها المضيق يوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وجاء ذلك بعد اتهامها طهران بالمسؤولية عن حادثين آخرين استهدفا سفناً تابعة للشركة نفسها مساء الخميس.