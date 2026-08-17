الدفاع الروسية: إسقاط 205 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 205 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن المسيرات استهدفت مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وفولغوغراد وكالوغا وكورسك وروستوف، وجمهورية القرم، وبحر آزوف والبحر الأسود.

وأسقطت قوات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بداية عام 2026، أكثر من 100 ألف طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

وتظهر البيانات أن أكبر عدد من الطائرات المسيرة تم إسقاطها في يوليو الماضي (21537 طائرة)، وفي يونيو 17711 طائرة وخلال الأيام الـ 16 الأولى من شهر أغسطس الجاري 16459 طائرة مسيرة.

