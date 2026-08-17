السلطات الليبية تعلن ضبط 61 مهاجرا غير شرعي

أعلنت السلطات الليبية أنها تمكنت من ضبط 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم حالات مصابة بأمراض معدية.



وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة البيضاء الليبية، في بيان، أن عملية الضبط جاءت ضمن جهوده لتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات والدوريات على مدار الساعة، في إطار رفع درجة الاستعداد الأمني ومتابعة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.



وأكد البيان استمرار جهوده في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قد أعلن عن إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم خلال عام 2025، ضمن برنامج العودة الطوعية، في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تنفذها السلطات الليبية لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية.