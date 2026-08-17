صحيفة بريطانية: روسيا تبني قواعد سرية للطائرات المسيرة بالقرب من الناتو

أقامت روسيا قواعد سرية قادرة على إطلاق طائرات مسيرة عالية القدرة في عمق أراضي الناتو، حيث تتيح المراكز التي تم إنشاؤها حديثًا الوصول إلى جزء كبير من أوروبا في مرمى أحدث أسلحة الكرملين.

10 قواعد للطائرات المسيّرة الروسية

كشف تحقيق أجرته صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن وجود 10 قواعد تابعة للكرملين مزودة بمنصات إطلاق حديثة لأحدث طائرات موسكو الانتحارية بعيدة المدى.

تُستخدم بعض هذه القواعد بالفعل لقصف أوكرانيا، حيث يساعد قربها من الحدود في شن هجمات جوية جماعية تتجاوز الدفاعات الجوية المتضائلة لكييف، لكنها تشكل أيضاً تهديداً طويل الأمد لحلفاء الناتو، مما يجعلهم في متناول طائرات فلاديمير بوتين الهجومية عالية التقنية.

وتُظهر بيانات التتبع مفتوحة المصدر أن سبعة من المواقع العشرة التي حددتها صحيفة التليجراف البريطانية، قد استُخدمت خلال بعض عمليات القصف الأخيرة التي شنتها موسكو على كييف.

وتحذ المحللون، وفقا للتقرير، من أن التكنولوجيا سريعة التطور يمكن استخدامها أيضاً ضد أوروبا في حالة نشوب حرب، حيث تضع بعض القواعد أقوى الطائرات بدون طيار الروسية في نطاق وارسو.

ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأوروبيون والأمريكيون أن روسيا تدرس القيام باستفزاز مسلح على الأراضي البولندية، أو شن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة ضد البنية التحتية الحيوية، أو شن هجمات ذات علم زائف تُنسب إلى أوكرانيا.

وصرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي لصحيفة التليجراف البريطانية بأن التحالف العسكري "مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء" وسيواصل "تعزيز استعدادنا للردع والدفاع ضد أي تهديد، بما في ذلك من الطائرات بدون طيار".

باستخدام وثائق مسربة وصور الأقمار الصناعية، حددت الصحيفة البريطانية ما لا يقل عن 59 سكة إطلاق جديدة - مسارات توجيه ميكانيكية تستخدم في إقلاع الطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة بدلاً من المدرج التقليدي - على طول حدود روسيا مع بيلاروسيا وأوكرانيا.

تم تحويل بعض مراكز الطائرات بدون طيار من قواعد عسكرية ومطارات مدنية، بينما تم إنشاء منصات إطلاق إضافية في المناطق الريفية الروسية.

إصابة أهداف تبعد 620 ميلا

أظهرت الصور التي حللتها شركة DroneSec، وهي شركة استخبارات طائرات بدون طيار، أن حوالي 20 من القضبان التي تم تركيبها حديثًا بدت ذات طول ممتد، مما يشير إلى قدرتها على إطلاق أحدث طائرات الكرملين الهجومية بعيدة المدى.

تُجري موسكو تحديثات سريعة لنسختها من طائرة "شاهد" الإيرانية المسيّرة ، حيث تنشر نسخاً أحدث منها ذات سرعة عالية قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد حوالي 620 ميلاً، وسيتيح استخدام هذه النسخ الجديدة من القواعد المحددة شنّ ضربات على العاصمة البولندية أمراً في متناول بوتين.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن روسيا تخطط لمثل هذا الهجوم، لكن قادة الناتو يستعدون لنزاع مستقبلي .

ويزعم الكرملين أن النسخ الأبطأ والأقدم من الطائرات بدون طيار يمكن أن تصل أيضاً إلى شواطئ المملكة المتحدة، ولكن من المحتمل جداً أن يتم اعتراض أي محاولة لضرب بريطانيا من هذه القواعد.

قدرات فائقة لطائرات جيران المسيرة

تستطيع أحدث نسخ طائرات جيران المسيّرة، والتي تحمل اسمي جيران-4 وجيران-5، الطيران بسرعة كافية لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي مع حمل حمولة تزن 90 كيلوجراماً، وذلك وفقاً لوثائق حكومية أوكرانية مسربة على الإنترنت، كما حذّرت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (GUR) من أن روسيا تُسلّح طائرات جيران المسيّرة بصواريخ جو-جو لمهاجمة الطائرات التي تحمي كييف.

وكشفت الصور عن زيادة ملحوظة في وجود الطائرات المسيّرة عالية التقنية ، حيث توجد مساحة تخزين كافية في إحدى القواعد لاستيعاب أكثر من ألف طائرة مسيّرة في الموقع في وقت واحد.

وفي عدد من المواقع الرئيسية، يجري إنشاء منصات إطلاق إضافية، مما يُبرز طموح موسكو في تعزيز قدرتها على استخدام الطائرات المسيّرة.

وكشفت صحيفة التليجراف البريطانية أن القواعد تم تزويدها من قبل عدد من مصانع الذخيرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة - وهي مجمع روسي لبناء الطائرات بدون طيار ينتج 6000 وحدة سنوياً.

وقام الكرملين "بتوسيع" شبكة طائراته بدون طيار بشكل كبير في محاولة "لمهاجمة أوكرانيا وإبقاء دول الناتو عرضة لخطر مثل هذه الهجمات"، وفقًا لمايك مونيك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة DroneSec الذي قام بتحليل صور الأقمار الصناعية.

وأضاف مونيك: "يوضح توسيع موقع الإطلاق هذا كيف وسعت روسيا قدرتها على إطلاق أعداد أكبر من الطائرات بدون طيار، وفي الوقت نفسه تستخدم التكنولوجيا لجعل أنواع الطائرات بدون طيار المستخدمة أكثر صعوبة في الاعتراض".