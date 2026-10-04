لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.. اجتماع لـ تحالف مكة الإثنين في الرياض



أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن لجنة ميثاق مكة الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض يوم الاثنين، بمشاركة وزراء أتراك.

وقالت الخارجية التركية إن الاجتماع سيتناول التطورات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب المرحلة التي وصلت إليها الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف.

وأضافت أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، سيشاركون في اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التابعة للميثاق، إلى جانب مسؤولين من باكستان والسعودية.

وكان رئيس الحكومة اليمنية قد أعلن، اليوم الأحد، بدء عملية عسكرية كبرى ضد جماعة الحوثيين، بهدف انتزاع الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، يوم الجمعة، إن إيران اقترحت الانخراط سياسيًا مع جماعة الحوثيين في اليمن عقب الهجمات التي شنتها الجماعة، مشيرًا إلى أن لجنة ميثاق مكة الدفاعي ستناقش هذا المقترح خلال اجتماعها في الرياض هذا الأسبوع.