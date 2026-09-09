وزير الدفاع الباكستاني يهدد بقوة تحالف مكة الدفاعي

حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف من أن تحالف مكة الدفاعي الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا قد يدخل حيز التنفيذ إذا امتدت تداعيات الصراع في اليمن إلى الرياض.

وجاء هذا التطور في وقت شن فيه عناصر حركة الحوثيين في اليمن هجمات على منشآت نفطية في السعودية، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 73 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وفي غضون ذلك، تهدف اتفاقية الدفاع، التي تم توقيعها في 7 أغسطس الماضي، إلى تعزيز الردع الجماعي وتمكين الدول الموقعة عليها من اعتبار أي هجوم على إحداها هجوما على جميع الدول الثلاث.

وفي برنامج "آج شاهزيب خانزاده كاي ساث" على قناة "جيو نيوز" الباكستانية مساء أمس الثلاثاء، أشار مقدم البرنامج شاهزيب خانزاده إلى هجمات الحوثيين على السعودية، وسأل آصف عما إذا كان من الممكن تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية.

ورد آصف بالإيجاب، قائلا إنه لا يوجد "أي غموض"، إذ تنص الاتفاقية على أن أي عدوان على طرف من الأطراف يُعد بمثابة عدوان على جميع الأطراف.

وأوضح أن: "هذه اتفاقية دفاع مشترك. وبالتأكيد، إذا وقع عدوان غير مبرر أو امتدت تداعيات ما يحدث في اليمن إلى السعودية، فستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في ذلك."

وأضاف: "نحن ملتزمون بشروط وأحكام هذة الاتفاقية، وسنلتزم بها في حال دعت الحاجة إلى ذلك."

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية وباكستان قد تواصلتا عقب الهجمات، قال آصف إنه لا علم له بأي تواصل بين البلدين. لكنه جدد التأكيد على أن باكستان "ملزمة بالرد بموجب الاتفاقية، لأنها تتعلق بالدفاع المشترك والمساعدة الجماعية في حال وقوع عدوان.".