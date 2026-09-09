قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الجونة
رئيس أركان جيش الإحتلال يعلن اقتراب وصول الغواصة السادسة في الأسطول إلى ميناء حيفا
للطلاب والموظفين.. أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل وأسعار التذاكر
بعد أكثر من 12 ساعة بحثا.. تفاصيل العثور على جثماني لاعبي نادي طلخا في مياه جمصة بالدقهلية
الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخميس: انخفاض الحرارة بعد موجة الحر
تفاصيل قافلة زاد العزة الـ275 المتجهة إلى غزة
تمديد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية
رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية.. الوزراء يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح إنشاء مجتمع سكني بأرض البحوث بالخارجة
الإسكان: منع قطع الأشجار نهائيا والحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة
مدبولي: تكليف جميع المحافظات بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عُمان والهند تبحثان فرصا جديدة للتجارة والاستثمار

سلطنة عُمان والهند تبحثان فرصا جديدة للتجارة والاستثمار
سلطنة عُمان والهند تبحثان فرصا جديدة للتجارة والاستثمار
أ ش أ

بحث منتدى الأعمال العُماني ـ الهندي فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، في ظل ما توفره من إمكانات لتعزيز التجارة وإعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية .

وركز المنتدى، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم /الأربعاء/، على دور الاتفاقية في دعم التنويع الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتعزيز تنافسية الشركات العُمانية، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.

ودعا المنتدى الشركات العُمانية إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، لتعزيز حضورها في السوق الهندية وزيادة صادراتها، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وقال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، موضحا أن الاتفاقية تفتح أمام القطاع الخاص في البلدين فرصًا أوسع لزيادة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك إقامة شراكات استثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الاتفاقية.

وأشار الرواس إلى أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وما تتمتع به من بنية أساسية لوجستية ومناطق اقتصادية وحرة، يعزز قدرتها على الاستفادة من هذه الفرص، ويدعم دورها في حركة التجارة بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الرواس أن المنتدى يأتي ضمن توجهات غرفة تجارة وصناعة عُمان لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، مشيرًا إلى أن المنتدى يركز على تحويل المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

ودعا أصحاب الأعمال العُمانيين إلى دراسة مزايا الاتفاقية والأسواق والمنتجات ذات الفرص التصديرية، وتعزيز التواصل المباشر مع نظرائهم في جمهورية الهند، بما يفتح المجال أمام شراكات ومشروعات مشتركة جديدة.

وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات من البلدين، ناقشت فرص التعاون والاستثمار المشترك وإمكانية إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الأعمال القائمة.

وتناولت اللقاءات المزايا الاستثمارية المتاحة في البلدين وسبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

منتدى الأعمال العُماني ـ الهندي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز التجارة وإعادة التصدير الأسواق الإقليمية والدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

دونالد ترامب

«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

ترشيحاتنا

شاطىء الفن

" شاطئ الفن" يختتم فعالياته بالإسكندرية بحفل جماهيري بأبو هيف

مدحت العدل يحوّل «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» إلى كتاب مطبوع

مدحت العدل يحوّل «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» إلى كتاب مطبوع

مسلسل 50 / 50

كندة علوش تحل أزمات المرأة في خمسين خمسين

بالصور

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد