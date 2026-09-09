سلطنة عُمان والهند تبحثان فرصا جديدة للتجارة والاستثمار

بحث منتدى الأعمال العُماني ـ الهندي فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، في ظل ما توفره من إمكانات لتعزيز التجارة وإعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية .

وركز المنتدى، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم /الأربعاء/، على دور الاتفاقية في دعم التنويع الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتعزيز تنافسية الشركات العُمانية، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.

ودعا المنتدى الشركات العُمانية إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، لتعزيز حضورها في السوق الهندية وزيادة صادراتها، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وقال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، موضحا أن الاتفاقية تفتح أمام القطاع الخاص في البلدين فرصًا أوسع لزيادة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك إقامة شراكات استثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الاتفاقية.

وأشار الرواس إلى أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وما تتمتع به من بنية أساسية لوجستية ومناطق اقتصادية وحرة، يعزز قدرتها على الاستفادة من هذه الفرص، ويدعم دورها في حركة التجارة بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الرواس أن المنتدى يأتي ضمن توجهات غرفة تجارة وصناعة عُمان لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، مشيرًا إلى أن المنتدى يركز على تحويل المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

ودعا أصحاب الأعمال العُمانيين إلى دراسة مزايا الاتفاقية والأسواق والمنتجات ذات الفرص التصديرية، وتعزيز التواصل المباشر مع نظرائهم في جمهورية الهند، بما يفتح المجال أمام شراكات ومشروعات مشتركة جديدة.

وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات من البلدين، ناقشت فرص التعاون والاستثمار المشترك وإمكانية إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الأعمال القائمة.

وتناولت اللقاءات المزايا الاستثمارية المتاحة في البلدين وسبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.