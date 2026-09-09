عون يدعو اللبنانيين لانهاء حالة العداء مع اسرائيل ومحاربة الفساد

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ضرورة ان يكون الولاء الأول والأخير للبنان، مؤكدا أن من يستقوي بالخارج ضد الاخر في الداخل خاسر ، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلاً ام آجلاً.

وقال عون خلال لقاء وفد حركة لبنان الشباب : وما من حرب حصلت في لبنان وكان فيها رابح، بل الكل خسروا وخسر الوطن.

وأضاف: خيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة وهو قرار لمصلحة لبنان وليس ارضاء لأحد في الخارج.

وتابع : عندما أدعو إلى انهاء حالة العداء مع اسرائيل، اعني انهاء الحروب التي دمرت البلاد وأزهقت أرواحاً بريئة، ولم يعد لدينا قدرة على تحملها، وكل تفسير غير ذلك خاطىء ومشبوه.



وأمضى عون قائلا : لا تراجع عن الاصلاحات التي التزمتها في خطاب القسم، والتأخير نتج عن الحرب التي استهدفت لبنان، لكننا سنواصل العمل لتحقيقها لأن فيها صورة لبنان الجديد.

وختم عون قائلا : نخوض معركة ضد الفساد، ومحاربته تكون من خلال القضاء والحكومة الرقمية وتعاون اللبنانيين مع الدولة.