كندة علوش تحل أزمات المرأة في خمسين خمسين

تنتظر الفنانة كندة علوش عرض أحدث أعمالها خمسين خمسين، عبر منصة يانجو بلاي يوم ١٧ من الشهر الجاري وكان اخر أعمال كندة التي تم عرضها هو مسلسل اخواتي والذي حقق نجاحا كبيرا جماهيريا ونقديا وقت عرضه وتصدر محركات البحث.

المسلسل سيبدأ عرض أولى حلقاته يوم ١٧ من سبتمبر الجاري.

قصة المسلسل

يجمع مسلسل «50/50» بين الدراما والتشويق والكوميديا والأكشن، في قالب درامي مكون من 15 حلقة، ويقدم مجموعة من المفاجآت والصراعات الإنسانية التي تتطور مع تصاعد الأحداث.

وتجسد كندة علوش خلال العمل شخصية «رانيا»، وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عدد من الأزمات والمسؤوليات، خاصة مع وجود ابنها، الأمر الذي يدفعها إلى خوض رحلة جديدة لاستعادة حياتها ومواجهة الظروف التي فرضت نفسها عليها.

ومع تطور الأحداث، تدخل «رانيا» في سلسلة من المواقف والمفاجآت التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيتها، وتضعها أمام اختبارات صعبة وقرارات لم تكن تتوقع يومًا أن تضطر إلى اتخاذها.

يشارك كندة علوش في بطولة مسلسل «50/50» كل من معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، وحازم إيهاب، إلى جانب عدد من النجوم

والعمل من تأليف عمرو ابو زيد واحمد هشام وإخراج أحمد عبد الوهاب.

كندة علوش عبرت عن سعادتها الكبير بالتعامل مع النجوم الشباب معتز هشام و ياسمينا العبد وحمزة و حازم و بالطبع انتصار و التعاون مع المخرج أحمد عبد الوهاب.