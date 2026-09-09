لبنان.. قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة قبريخا

أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة قبريخا.

وشهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، بعدما جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على بلدة النبطية الفوقا، في محافظة النبطية، مرتين خلال أقل من ساعة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ويأتي القصف في ظل توتر متصاعد تشهده مناطق الجنوب اللبناني خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم الترتيبات الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن النبطية ومحيطها باتا من أبرز المناطق التي تشهد نشاطًا عسكريًا متكررًا، بالتزامن مع غارات طالت بلدات أخرى في جنوب لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت خلال الساعات الماضية بتنفيذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوقا وعربصاليم ومناطق أخرى، فيما تحدثت تقارير عن أضرار مادية كبيرة جراء القصف.