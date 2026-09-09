" شاطئ الفن" يختتم فعالياته بالإسكندرية بحفل جماهيري بأبو هيف

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، بمحافظة الإسكندرية، والتي استمرت لأكثر من شهر، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

أقيم حفل الختام بشاطئ أبو هيف، وشهد حضور الفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، والدكتورة أميمة الشيخ، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسكندرية، ووليد علي مرسي رئيس حي المنتزة أول، إلى جانب لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، وأعداد غفيرة من المواطنين.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد عبد الرازق عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات الحفل، ناقلا تحيات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وموجها الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون المثمر الذي أسهم في تقديم الفعاليات بصورة مشرفة تليق بالمحافظة وجمهورها.

من ناحيتها، توجهت الفنانة الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، بالشكر إلى محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف على التعاون والدعم المستمر في تنفيذ الفعاليات، كما وجهت الشكر للجماهير الغفيرة التي حرصت على الحضور والتفاعل مع العروض، مؤكدة حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إتاحة الفنون والأنشطة الثقافية للجمهور، والوصول بها إلى مختلف الأماكن.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، تضمن باقة متنوعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، منها: "خليك جنبي"، "بتونس بيك"، "أنا بعشقك"، "اتفرج عالحلاوة"، "بلاش الملامة"، و"غمازات"، بالإضافة إلى "ميدلي تسعيناتي"، و"آخر لكوكب الشرق أم كلثوم"، إلى جانب باقة من أغاني الفنان فضل شاكر.

أعقب ذلك فقرة عزف منفرد على آلة الإيقاع بمشاركة العازفين أيهم طوسون، أحمد الجباس، يوسف كرم، بلال منصور، سما كمال، هدير السيد، ماهيتاب جابر، ملك لطفي، وملك أيمن.

وتواصلت فعاليات الحفل الذي قدمته الإعلامية الدكتورة نشوى فوزي، مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها "أيووووه إسكندراني"، "التنورة"، "النوبي"، "الفلاحي"، "البمبوطية"، "عجبا لغزال"، "الصعيدي"، "الفرح الإسكندراني"، وختاما "يا بلدنا يا حلوة".

أقيم الحفل ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجاء ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة وشهد إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا بكل من قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات بمحطة الرمل، وعدد من شواطئ الثغر، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع وإتاحة الأنشطة الثقافية المجانية للجمهور خلال موسم الصيف.