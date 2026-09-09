مدحت العدل يحوّل «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» إلى كتاب مطبوع

بعد النجاح الاستثنائي، حول الكاتب والسيناريست مدحت العدل مسرحية " أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" ، إلى كتاب مطبوع، وذلك توثيقاً للنجاح الكبير الذي حققته المسرحية الغنائية.

أم كلثوم.. دايبين في صوت الست

وقع د. مدحت العدل، مع دار نهضة مصر للنشر والتوزيع عقد تحويل نص المسرحية إلى كتاب مطبوع في خطوة جديدة لإثراء المكتبة الفنية والأدبية العربية.

وتعد المسرحية، أضخم عمل غنائي مستلهم من سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، قد جذبت آلاف الحضور من العالم العربي وسط إشادات بالعمل الفني، كما تم اختيارها من قبل مهرجان جرش للثقافة والفنون للعرض بالدورة الأربعين بالأردن.

ومن المقرر أن يرى الكتاب النور وتستقبله المكتبات الكبرى ومعارض الكتاب خلال الفترة الممتدة بين أواخر ديسمبر وأوائل يناير القادمين.

جدير بالذكر أن د.مدحت العدل يستعد في الفترة المقبلة لإنتاج مسرحية غنائية جديدة عن العندليب عبد الحليم حافظ على أن يتم عرضها بعد رمضان المقبل.