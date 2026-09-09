نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط بقصف إيراني.
وقالت القيادة المركزية -في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)- "لم تتعرض أي سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية لأي هجوم، وقد باءت جميع محاولات الهجوم التي شنها الحرس الثوري الإيراني بالفشل".
وأضافت (سنتكوم) أن "القوات الأمريكية نجحت في تدمير 10 ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي"، مشيرةً إلى أن هذه السفن كانت جزءًا من شبكة سرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتقوم بتمويل الحرس الثوري الإيراني، ومنوهةً بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن ناقلاتها.
القيادة المركزية الأمريكية: لا صحة لقصف إيراني استهدف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط
نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط بقصف إيراني.
القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط قصف إيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية