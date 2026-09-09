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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تستضيف الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار مايو المقبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأربعاء"، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك، ودعم التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر، معرباً عن التقدير للشراكة الاستراتيجية القائمة مع البنك، خاصة في ضوء مكانة مصر كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بما يعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأكد الحرص على مواصلة تعزيز التعاون وزيادة حجم عمليات ومشروعات البنك في السوق المصرية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص المصري، خاصة  في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية ودعم القطاع المالي، بما يعزز نفاذ المنجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستضافة مصر للاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو ٢٠٢٧ بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث الدولي المرموق يعكس تقدير البنك لمكانة الاقتصاد المصري وما يتمتع به من مقومات وصلابة، وثقته في قدرته على مواصلة مسيرة النمو والتنمية.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع البنك بدور أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد وحركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أهمية مواصلة دعم مشروعات الطاقة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي"، بما يسهم في حشد المزيد من التمويل الميسر ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة.

من جانبه أشاد ممثل البنك بالتطور الملحوظ في المناخ الاستثماري المصري وبالفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري أمام استثمارات البنك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والأسمدة والزراعة والصناعات الغذائية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية والتنافسية، مؤكداً تطلع البنك للتوسيع في هذه القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي الاقتصاد الأخضر

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