وزير خارجية إيطاليا: على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

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قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي ككل أن يتخذ القرارات المتعلقة بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين على خلفية أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك عقب قيام 12 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا، بفرض عقوبات تتعلق بالتجارة مع المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.

وقال تاياني: "أؤيد دائما القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمسائل التجارية؛ وإلا فإننا نخاطر بالإخلال بالسوق الداخلية".

وأضاف: "البريطانيون ليسوا جزءا من الاتحاد الأوروبي. إنه خيارهم، ولكن يجب دائما اتخاذ القرارات على المستوى الأوروبي".