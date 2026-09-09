وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين اتباع القنوات الرسمية لطلب المساعدة القنصلية

في إطار الدور الأصيل الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في رعاية المواطنين المصريين، وفي ضوء تزايد لجوء بعض المواطنين إلى قنوات غير رسمية بخلاف وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لطلب المساعدة القنصلية بشأن مشكلات تواجههم أو ذويهم المقيمين بالخارج، أهابت الوزارة بكافة المواطنين المصريين داخل مصر وخارجها اتباع القنوات الرسمية المخصصة لطلب المساعدة والدعم القنصلي، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتقديم الدعم اللازم.

وأكدت الوزارة - في بيان لها اليوم - تعدد القنوات المتاحة لتقديم المساعدة القنصلية في مختلف الحالات، بما في ذلك المشكلات العمالية، ونقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، والاطمئنان على ذويهم في الخارج، وغيرها من الحالات القنصلية، ويمكن للمواطنين بالخارج التوجه مباشرة إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية، أو التواصل عبر الخط الساخن للسفارة أو القنصلية المختصة، والمتاحة بياناتها على صفحاتها الرسمية، أما المواطنون داخل مصر، فيمكنهم التوجه إلى الإدارة القنصلية بمنطقة جاردن سيتي (عمارة إيزيس) خلال أوقات العمل الرسمية، أو التواصل عبر الخط الساخن المركزي للوزارة من خلال رسائل واتساب على الرقم 01226858000 على مدار أيام الأسبوع.

وجددت الوزارة التأكيد على أهمية اللجوء مباشرة إلى القنوات الرسمية المخصصة لذلك، بما يكفل سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات والطلبات والخدمات القنصلية بالسرعة والكفاءة المطلوبة.