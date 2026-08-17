قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج كعب عمل إليكتروني.. الرابط والطريقة
علاقاتي جيدة مع زعيم الشمالية.. ترامب يقرر إلغاء مناورات كوريا الجنوبية
من صلاح إلى مرموش.. المصريون يواصلون السيطرة على عرش أفريقيا في الدوري الإنجليزي
صحيفة بريطانية: روسيا تبني قواعد سرية للطائرات المسيرة بالقرب من الناتو
البكالوريا المصرية 2027 .. ماذا سيعلن مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم؟
الطب من 80% والأسنان75% .. القائمة الكاملة لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2026
وزير التعليم يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات بدء الدراسة
تدهور الحالة الصحية للطاقم الأمريكي.. القيادة المركزية: لينكولن سجلت أقل عدد من الحالات
جامعة القاهرة تحدد موعد ومكان الكشف الطبي للطلاب الجدد
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين
لا اتفاق ولا تمديد.. مهلة الـ60 يوما بين أمريكا وإيران تنتهي وسط تعثر المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبعوث ترامب بجري محادثات مع قادة حماس حول غزة

غزة جوع وإبادة
غزة جوع وإبادة
محمد على


أجرى جاريد كوشنر، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، محادثات نادرة مع قادة حماس لمناقشة تنفيذ خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة.

قال مسؤول فلسطيني لبي بي سي إن المبعوث، وهو أيضاً صهر ترامب، التقى بوفد برئاسة قائد حماس الجديد، خليل الحية، في مصر يوم الأحد.

في الشهر الماضي، أعلن مجلس السلام التابع لترامب عن توصله إلى اتفاق مع حماس وجماعة مقاومة أخرى لنزع سلاح كامل في غزة. 

وفي الأسبوع الماضي، رفضت إسرائيل خطة ترامب المكونة من 15 بنداً، والتي تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإعادة إعمارها تحت إدارة مدنية فلسطينية جديدة.

 
أصدرت ثماني دول إسلامية بياناً تدين فيه رفض إسرائيل للخطة.

يعد ترامب رئيسا لمجلس السلام - وهي منظمة  تأسست في الأصل لإحلال السلام في غزة، ولكن تم توسيعها لاحقًا لتشمل هدف إنهاء الحروب في جميع أنحاء العالم.

مجلس السلام إسرائيل 15 بنداً انسحاب القوات الإسرائيلية غزة إدارة مدنية فلسطينية تدين فيه رفض إسرائيل للخطة جاريد كوشنر مبعوث ترامب قادة حماس الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

موعد إجازة المولد النبوي2026

إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026

الأهلي

جناح الأهلي يدخل حسابات أندية في ليبيا والمغرب | تفاصيل

الحسين عموتة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

ترشيحاتنا

ارشيفيه

بطلق ناري.. إصابة عامل بمصنع طوب بإحدى قرى الدقهلية

المتهم

راحت تحصل منه قسط.. القبض على تاجر تعدى بالضرب على موظفة بدمياط

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 3 متهمين بخلية النزهة الإرهابية.. غدا

بالصور

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية

استخراج كعب عمل إليكتروني.. الرابط والطريقة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

سعر خيالي.. إطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد