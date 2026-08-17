مبعوث ترامب بجري محادثات مع قادة حماس حول غزة



أجرى جاريد كوشنر، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، محادثات نادرة مع قادة حماس لمناقشة تنفيذ خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة.

قال مسؤول فلسطيني لبي بي سي إن المبعوث، وهو أيضاً صهر ترامب، التقى بوفد برئاسة قائد حماس الجديد، خليل الحية، في مصر يوم الأحد.

في الشهر الماضي، أعلن مجلس السلام التابع لترامب عن توصله إلى اتفاق مع حماس وجماعة مقاومة أخرى لنزع سلاح كامل في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت إسرائيل خطة ترامب المكونة من 15 بنداً، والتي تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإعادة إعمارها تحت إدارة مدنية فلسطينية جديدة.



أصدرت ثماني دول إسلامية بياناً تدين فيه رفض إسرائيل للخطة.

يعد ترامب رئيسا لمجلس السلام - وهي منظمة تأسست في الأصل لإحلال السلام في غزة، ولكن تم توسيعها لاحقًا لتشمل هدف إنهاء الحروب في جميع أنحاء العالم.