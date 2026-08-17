من الساحل الشمالي.. داليا البحيري تتألق بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

إطلالة داليا البحيري

خطفت داليا البحيري أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة مناسبة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصمي باللون الأسود المزين بالرسومات الملونة.

وأكلمت داليا البحيري إطلالتها، بمجموعة من الإكسسوارات التي تتصدر أحدث صيحات صيف 2026؛ مما جعلها تتمتع بطلة مميزة.

أما من الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بتسريحة شعر بسيطة للغاية ذيل حصان، واختارت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.