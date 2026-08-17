شيكابالا يخطف الأنظار برفقة زوجته.. ظهور مميز وإطلالة لافتة

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة زوجته خلال إحدى الفعاليات.



وظهر شيكابالا وزوجتة وسط أجواء احتفالية، في لقطة نالت تفاعلا من متابعيه.



وظهرت زوجة شيكابالا بفستان طويل أنيق باللون البرتقالي، بينما ارتدى نجم الزمالك السابق قميصا أبيض مع شورت أسود، ليظهرا بإطلالة صيفية مميزة.



وتفاعل عدد كبير من متابعي شيكابالا مع الصورة، معربين عن إعجابهم بالظهور اللافت للثنائي، خاصة أن قائد الزمالك السابق يحرص من وقت لآخر على مشاركة لحظاته مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.