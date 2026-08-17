جامعة القاهرة تحدد موعد ومكان الكشف الطبي للطلاب الجدد

حددت جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 2026/2027 بمستشفى الطلبة بالجيزة، وذلك بعد استكمال المستشفى استعداداتها لاستقبال الطلاب، في إطار حرص الجامعة على توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية، والاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب منذ بداية التحاقهم بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي ملف الرعاية الصحية للطلاب اهتمامًا كبيرًا، وأن مستشفى الطلبة بالجيزة جاهزة بكامل وحداتها الطبية والتشخيصية وأجهزتها الحديثة لتقديم خدمات صحية متكاملة للطلاب منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد وفق جداول زمنية محددة، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات، بما يسهم في تجنب الازدحام والتكدس وضمان انتظام الإجراءات.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة إدارة مستشفى الطلبة بضرورة تيسير إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، بما يضمن انتظام وسرعة الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، وتقديم خدمة طبية تليق بطلاب جامعة القاهرة، موضحًا أن الكشف الطبي يمثل خطوة مهمة ضمن إجراءات التحاق الطلاب بالجامعة، ويسهم في الاطمئنان على حالتهم الصحية، والكشف المبكر عن أية مشكلات صحية قد تحتاج إلى متابعة أو رعاية طبية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مستشفى الطلبة استكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد بالتنسيق مع الكليات والإدارات المعنية، حيث تم تجهيز العيادات وأماكن الانتظار، ورفع درجة استعداد الفرق الطبية والإدارية، بما يضمن انسيابية إجراءات الكشف الطبي وسرعة إنجازها.

وأضاف الدكتور أحمد رجب أن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط:

https://www.medcheck.cu.edu.eg

وتسجيل بياناتهم، والتعرف على الموعد المحدد لهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها في اليوم المخصص للكشف، وهي: إثبات الشخصية «بطاقة الرقم القومي» أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي من خلال أحد منافذ «فوري».

ومن جهته، قال الدكتور شريف المنسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بجامعة القاهرة أن الجامعة تعمل على تنظيم استقبال الطلاب وفق جداول ومواعيد محددة، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير الإجراءات، مع توفير الإرشادات اللازمة للطلاب خلال مختلف مراحل الكشف، والتعامل الفوري مع أية حالات تستدعي مزيدًا من الفحوص أو المتابعة الطبية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أجرى مؤخرًا جولة تفقدية بمستشفى الطلبة، رافقه خلالها نائب رئيس الجامعة وقيادات المستشفى، وذلك في إطار متابعة احتياجات المستشفى من الأجهزة الطبية والتجهيزات الفنية، والوقوف على جاهزية مختلف الوحدات والخدمات العلاجية، ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، تمهيدًا لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي للطلاب المقبولين بالعام الجامعي 2026/2027، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.