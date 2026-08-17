بطلق ناري.. إصابة عامل بمصنع طوب بإحدى قرى الدقهلية

أصيب شخص بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بطلق ناري في القدم، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطةالنجدة يفيد بإطلاق أعيرة نارية بشارع البوسته في قرية البجلات، ووجود مصاب.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة إسلام رمضان معوض علام، 30 عامًا، عامل بمصنع طوب، حيث أصيب بجرح رضّي أعلى الحاجب الأيسر، بالإضافة إلى إصابته بطلق ناري أسفل القدم اليسرى.

تم نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر، وبسؤال المجني عليه أمام رجال المباحث، أفاد بأن شخصًا يدعى إبراهيم. ط. س، 45 عامًا، وشهرته «إبراهيم قفة»، صاحب كشك سجائر، هو من أطلق النار عليه، لخلافات بينهم

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.