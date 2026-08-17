قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البكالوريا المصرية 2027 .. ماذا سيعلن مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم؟
الطب من 80% والأسنان75% .. القائمة الكاملة لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2026
وزير التعليم يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات بدء الدراسة
تدهور الحالة الصحية للطاقم الأمريكي.. القيادة المركزية: لينكولن سجلت أقل عدد من الحالات
جامعة القاهرة تحدد موعد ومكان الكشف الطبي للطلاب الجدد
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين
لا اتفاق ولا تمديد.. مهلة الـ60 يوما بين أمريكا وإيران تنتهي وسط تعثر المفاوضات
لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027
موعد انطلاق تقليل الاغتراب.. التسجيل عبر هذا الرابط
صلاة الضحى.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وكيفية أدائها
64 سيارة فقط حول العالم.. الكشف عن جوردن موراي S1 الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بطلق ناري.. إصابة عامل بمصنع طوب بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب شخص  بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر  بطلق ناري في القدم، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  شرطةالنجدة  يفيد بإطلاق أعيرة نارية  بشارع البوسته في قرية البجلات، ووجود مصاب.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة إسلام رمضان معوض علام، 30 عامًا، عامل بمصنع طوب، حيث أصيب بجرح رضّي أعلى الحاجب الأيسر، بالإضافة إلى إصابته بطلق ناري أسفل القدم اليسرى.

تم  نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر، وبسؤال المجني عليه أمام رجال المباحث، أفاد بأن شخصًا يدعى إبراهيم. ط. س، 45 عامًا، وشهرته «إبراهيم قفة»، صاحب كشك سجائر، هو من أطلق النار عليه، لخلافات بينهم 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدقهليه محافظه ضباط منية النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

موعد إجازة المولد النبوي2026

إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026

الأهلي

جناح الأهلي يدخل حسابات أندية في ليبيا والمغرب | تفاصيل

الحسين عموتة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

ترشيحاتنا

18 كلمة تتسابق الملائكة على كتابتها أيهم يصعد بها إلى السماء

18 كلمة تتسابق الملائكة على كتابتها.. داوم على ترديدها

النبي محمد

أحمد الرخ: هذا الشهر لا يفرح به إلا من أحب النبي

المولد النبوي

كيف نحتفل بمولد النبي؟.. أسامة الجندي يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد