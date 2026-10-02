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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس أزمة حسام حسن وعبدالمنعم بسبب الترتان. الأمور أصبحت هادئة

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام، كواليس الأزمة التي نشبت بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد عبدالمنعم، مدافع الفراعنة، خلال المعسكر الحالي، موضحًا تفاصيل الخلاف بسبب مباراة جنوب السودان، وموقف اللاعب من السفر مع بعثة المنتخب.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن محمد عبدالمنعم يعد من أبرز المدافعين في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدًا أن استدعاءه لمنتخب مصر أمر طبيعي، خاصة في ظل إمكانياته وخبراته.

وأوضح أمير هشام أن هناك مخاوف تتعلق بمشاركة أي لاعب عائد من إصابة الرباط الصليبي على الملاعب ذات الأرضية «الترتان»، مشيرًا إلى أن عبدالمنعم كان من حقه طلب عدم المشاركة أمام جنوب السودان، كما كان من المفترض أن يحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على الحفاظ على اللاعب وتجنب أي مخاطر محتملة.

وأضاف أن محمد عبدالمنعم تحدث مع حسام حسن، وطلب منه عدم المشاركة في مباراة جنوب السودان، موضحًا أن نادي نيس الفرنسي لديه تحفظات على مشاركة اللاعب في المباراة التي أقيمت على ملعب ترتان.

وكشف أمير هشام أن حسام حسن طلب من عبدالمنعم السفر مع بعثة المنتخب إلى جنوب السودان، على أن يكتفي بالتدريب في صالة الجيم، وألا يتواجد على أرضية ملعب الترتان نهائيًا.

وأشار إلى أن عبدالمنعم وافق في البداية على طلب المدير الفني، رغم وجود حالة من الغضب والتحفظ لدى حسام حسن تجاه موقف اللاعب.

وتابع أمير هشام أن محمد عبدالمنعم عاد في اليوم التالي وتحدث مع حسام حسن، وطلب منه عدم السفر مع بعثة المنتخب والبقاء في مصر والتدريب لحين عودة الفريق من جنوب السودان.

وأوضح أن حسام حسن أبدى تحفظه على الطلب، خاصة أنه كان قد أكد للاعب في وقت سابق أنه لن يشارك في المباراة، إلا أن عبدالمنعم أصر على عدم السفر مع البعثة.

وأكد أمير هشام أن قرار عبدالمنعم بعدم السفر كان خاطئًا من وجهة نظره، وكان من الأفضل أن يتواجد اللاعب مع بعثة منتخب مصر، مشددًا في الوقت نفسه على أن اللاعب مخلص للمنتخب ولا يتعمد التقصير أو الابتعاد عن صفوف الفراعنة.

وكشف أمير هشام أن محمد عبدالمنعم حاول احتواء الموقف مع حسام حسن، حيث أرسل له رسالة صباح الثلاثاء، أوضح خلالها أنه يتدرب في صالة الجيم لحين عودة بعثة المنتخب من جنوب السودان.

وأضاف أن اللاعب أرسل رسالة أخرى لتهنئة الجهاز واللاعبين بالفوز، كما حرص على طمأنة حسام حسن بشأن حالته الفنية والبدنية.

وأشار إلى أن حسام حسن استقبل رسائل عبدالمنعم بهدوء، مؤكدًا أن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى أن الأمور هدأت بين الطرفين بعد تدخل أحد لاعبي منتخب مصر، الذي تحدث مع المدير الفني عن طبيعة شخصية عبدالمنعم، مؤكدًا أنه لاعب طيب ولا يقصد التقصير مع المنتخب، وإنما يرغب دائمًا في الحفاظ على جاهزيته.

وعن موقف محمد عبدالمنعم من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، قال أمير هشام إن هناك مؤشرات قوية على تواجد اللاعب مع الفراعنة في معسكر نوفمبر.

وأوضح: «بنسبة كبيرة تصل إلى 90% سيكون محمد عبدالمنعم موجودًا في معسكر منتخب مصر المقبل، خاصة أن حسام حسن بدأ يتفهم تفاصيل القصة بشكل أكبر، وهو ما ساهم في تهدئة الأجواء بين الطرفين».

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