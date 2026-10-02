حقيقة طلب الأهلي عدم إشراك لاعبيه الدوليين في ودية جنوب أفريقيا

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي حقيقة طلب النادي الأهلي من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، عدم إشراك لاعبيه الدوليين في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، من أجل الحفاظ عليهم قبل مواجهة الزمالك في الدوري.



وقال محمد أبو علي، في مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بالنسبة للاعبي الأهلي الدوليين، هناك تخوف من مشاركتهم في مباراة جنوب أفريقيا الودية، لكن لم يحدث تواصل بين وائل جمعة وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة الزمالك».



وأضاف: «هناك تخوف من حالة بعض اللاعبين، مثل إمام عاشور، الذي لم يصل إلى الحالة البدنية الكاملة للمشاركة في المباريات».



وتابع: «الأهلي أمام مباراة مهمة أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر، ثم عقب ذلك مواجهة الزمالك المهمة، وهناك 6 لاعبين مهمين في قوام المنتخب الأساسي من الأهلي».



وأردف: «الشناوي لم يتحدث خلال أزمته الأخيرة مع حسام حسن، وهذا يثبت أنه حارس كبير، ويعلم أن الأمور ستعود إلى نصابها بمرور الوقت».



وأوضح: «لم يتلقَّ محمد هاني أي عروض رسمية، وترددت أنباء عن وجود عرض من طرابزون سبور عن طريق محمد صلاح، لكن حتى الآن ليس هناك عرض رسمي».



وأكد: «الأهلي يترقب موقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني».

وأكمل: «حسب معلوماتي، تم التواصل من جانب إدارة بيراميدز مع أحمد فتوح، والأمر متوقف على المقابل المادي أو العرض الذي سيقدمه الزمالك لفتوح، وفتوح يطلب 25 مليون جنيه ومنحة تعاقد، ولا أعلم كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة».



وأتم: «الأهلي مهتم بأحمد هاني من سيراميكا كليوباترا، إلى جانب مصطفى شكشك من أهلي طرابلس، وهناك محاولات مع اللاعب ومع مسؤولي الأهلي الليبي لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، وكذلك علي حمدي، من اللاعبين المهاريين للغاية، وعاد للصورة من أجل تدعيم وسط الأهلي، إلى جانب مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري».