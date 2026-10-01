ميدو يثير التساؤلات حول أزمة محمد عبدالمنعم مع منتخب مصر: هل المشكلة في المدرب أم اللاعبين؟

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمة عدم تواجد محمد عبدالمنعم في مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب أفريقيا، مطالبًا بتوضيح أسباب موقف اللاعب، ومقارنًا بين التعامل معه والموقف المتعلق بمحمد صلاح.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «محمد عبدالمنعم أفضل مدافع مصري حاليًا، يلعب في دوري قوي جدًا، الدوري الفرنسي، يجب أن يكون هناك توضيح لموقفه إذا تم استبعاده!! ولماذا لم يتخذ نفس الإجراء مع محمد صلاح؟ إذا كان السبب رفضه ورفض ناديه اللعب على النجيل الصناعي!!».

وأضاف: «السؤال الأهم إذا كان هناك مشكلة بين المدرب وعدد كبير من اللاعبين، فهل السبب المدرب أم اللاعبين؟ وهل نساعد لاعبينا المحترفين أم نقتلهم؟».

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا

وفي سياق متصل، يواصل منتخب مصر استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، إلى جانب تنفيذ الجمل التكتيكية والوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين، من أجل الاستقرار على التشكيل المناسب للمباراة.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة، عقب ختام معسكرها الخارجي، بعد مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، متقدمًا على مالاوي صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما جاءت أنجولا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون نقاط.