تفاصيل الراتب السنوي لـ محمد الشناوي حارس الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كان راتبه 18 مليون جنيه بالإضافة للإعلانات السنوية التي تخطت 20 مليون جنيه في الموسم الماضي.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: تم تعديل وتمديد عقد الشناوي، أصبح عقده يتساوى مع اللاعبين الذين قاموا بالتجديد مؤخرا، 25 مليون جنيه سنويا بالإضافة إلى 10 مليون إضافات، وبخلاف الاعلانات.

وأضاف: يتم الغاء نسبة المشاركة من عقود حراس مرمى الأهلي، والبعض ألمح إلى أن الشناوي كان يتقاضى 40 مليون جنيه في عقده الأخير قبل التمديد لكن قد يكون المبلغ شامل راتبه السنوي والاعلانات.

وأتم: الأهلي وضع سيستم خاص بالعقود، وتم تطبيقه على إمام عاشور ومروان عطية ومصطفى شوبير، وبالتالي كان من الطبيعي أن يسير نفس النظام مع محمد الشناوي.