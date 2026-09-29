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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التفاصيل المالية الكاملة لعقد محمد الشناوي مع الأهلي بعد تمديده حتى 2028

الشناوي
الشناوي
محمود أحمد

حسم النادي الأهلي ملف تجديد عقد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم وحارس مرمى منتخب مصر بعدما وقع اللاعب على عقد جديد يمتد حتى نهاية موسم 2027-2028 ليواصل الحارس المخضرم مشواره داخل القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وجاء تمديد عقد الشناوي بعد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي إدارة الكرة بالنادي الأهلي شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد سواء المتعلقة بمدة التعاقد أو المقابل المالي والحوافز الإضافية.

25 مليون جنيه في الموسم

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي أن العقد الجديد لمحمد الشناوي يتضمن حصوله على 25 مليون جنيه في الموسم وهو المقابل المالي الأساسي الذي تم اعتماده في عدد من العقود الجديدة التي أبرمها الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

ويحصل الشناوي على القيمة الأساسية كاملة دون ربطها بنسبة مشاركته في المباريات وهو ما يعني أن المقابل المالي السنوي الثابت للحارس يبلغ 25 مليون جنيه بعيدًا عن أي حوافز أو مكافآت مرتبطة بالبطولات.

وبذلك يضمن قائد الأهلي الحصول على 25 مليون جنيه عن كل موسم من المواسم التي يشملها عقده الجديد في خطوة تعكس تمسك النادي باستمراره ضمن عناصر الفريق الأساسية.

10 ملايين جنيه حوافز البطولات

ولا يتوقف المقابل المالي عند الراتب السنوي حيث يتضمن عقد الشناوي الجديد حوافز إضافية تصل إلى 10 ملايين جنيه مرتبطة بتحقيق البطولات.

وبالتالي يمكن أن يصل إجمالي ما يحصل عليه الحارس في الموسم الواحد إلى 35 مليون جنيه حال تحقيق الشروط الخاصة بالحوافز والبطولات المنصوص عليها في العقد.

ويأتي هذا النظام في إطار ربط جزء من المقابل المالي بالإنجازات التي يحققها الفريق بحيث يحصل اللاعب على مكافآت إضافية حال التتويج بالبطولات وفق البنود المتفق عليها بين الطرفين.

موسم إضافي مع الأهلي

ويمثل العقد الجديد تمديدًا للعقد الحالي لمدة موسم إضافي بخلاف الموسم الجاري ليصبح الشناوي مرتبطًا بالأهلي حتى نهاية موسم 2027-2028.

وكانت إدارة الأهلي قد تحركت لحسم الملف قبل خوض الفريق مباراته الودية أمام الاتحاد المصراتي الليبي حيث عقد مسؤولو النادي جلسة مع الشناوي لمناقشة تفاصيل التجديد.

وخلال الجلسة أبدى الحارس ترحيبه بالاستمرار داخل النادي ولم يتردد في الموافقة على العرض المقدم من إدارة الكرة قبل أن يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية.

وعقب انتهاء الجلسة تابع مسؤولو الأهلي والشناوي المباراة الودية التي انتهت بفوز الفريق الأحمر على الاتحاد المصراتي بنتيجة 4-2 قبل استكمال الإجراءات الخاصة بالعقد والتوقيع بشكل رسمي.

الشناوي يواصل الرحلة

ويأتي تجديد عقد محمد الشناوي ليؤكد استمرار الحارس الدولي ضمن مشروع الأهلي خلال السنوات المقبلة خاصة أنه لا يمثل مجرد حارس أساسي وإنما يحمل شارة قيادة الفريق ويتمتع بحضور كبير داخل غرفة الملابس.

وعبر الشناوي عقب توقيع العقد الجديد عن سعادته بتقدير النادي مؤكدًا اعتزازه بالاستمرار مع الأهلي وموجهًا الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وجماهير النادي.

وأكد قائد الأهلي أن جماهير القلعة الحمراء تمثل «الضهر والسند» للفريق واللاعبين مشددًا على أن دعمها المستمر يمثل دافعًا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق الانتصارات والبطولات.

وبالعقد الجديد أغلق الأهلي واحدًا من أهم ملفات التجديد ليواصل محمد الشناوي رحلته مع القلعة الحمراء حتى 2028 مقابل 25 مليون جنيه سنويًا كقيمة ثابتة مع حوافز تصل إلى 10 ملايين جنيه بإجمالي محتمل يبلغ 35 مليون جنيه في الموسم الواحد حال تحقيق شروط المكافآت.

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