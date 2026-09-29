بالأرقام.. ماذا قدم محمد الشناوي مع الأهلي قبل تمديد عقده حتى 2028؟

لم يكن قرار النادي الأهلي بتمديد تعاقد محمد الشناوي حتى موسم 2027-2028 مجرد خطوة للحفاظ على أحد عناصر الفريق وإنما جاء ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرة حارس مرمى ارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بأبرز إنجازات القلعة الحمراء وكتب لنفسه مكانًا بارزًا في تاريخ النادي ومنتخب مصر.

وأعلن الأهلي مساء أمس تمديد تعاقد الشناوي قائد الفريق ومنتخب مصر ليستمر حارسًا للقلعة الحمراء حتى موسم 2027-2028 وذلك خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات والكابتن وائل جمعة مدير الكرة.

وعبر الشناوي عن اعتزازه بتقدير النادي وإدارته مؤكدًا امتنانه لجماهير الأهلي التي وصفها بأنها «الضهر والسند» للنادي ولاعبيه مشددًا على أن دعمها يمثل دافعًا مستمرًا لمضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

لكن بعيدًا عن تفاصيل التجديد تظل أرقام الشناوي مع الأهلي هي العنوان الأبرز لمسيرة حارس نجح خلال سنوات وجوده داخل القلعة الحمراء في تحويل مشاركاته إلى سجل حافل من البطولات والأرقام.

352 مباراة.. رحلة طويلة مع الأهلي

وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» خاض محمد الشناوي 352 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات بإجمالي 31 ألفًا و478 دقيقة لعب.

وخلال هذه المباريات نجح قائد الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في 183 مباراة وهو رقم يعكس الاستمرارية التي تمتع بها الحارس على مدار سنوات وجوده مع الفريق.

وتكشف الأرقام أن الشناوي لم يكن مجرد حارس يشارك في المباريات وإنما أحد أكثر العناصر حضورًا في التشكيلة الحمراء خلال فترة شهدت تحقيق عدد كبير من البطولات المحلية والقارية والدولية.

8 ألقاب للدوري.. والشناوي حاضر في سنوات الهيمنة

على المستوى المحلي توج محمد الشناوي مع الأهلي بلقب الدوري المصري 8 مرات كان آخرها موسم 2024-2025.

ويمثل الدوري المصري أحد أبرز فصول مسيرة الشناوي مع الأهلي بعدما كان جزءًا من أجيال حصدت اللقب في مواسم مختلفة ليصبح حارس الفريق أحد أبرز اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بفترات التتويج المحلي.

وبجانب ألقاب الدوري نجح الشناوي في إضافة 5 بطولات لكأس مصر إلى خزائنه مع الأهلي ليصل إجمالي ألقابه في البطولتين المحليتين إلى 13 لقبًا.

السوبر المصري.. 7 بطولات إضافية

لم تتوقف أرقام الشناوي عند بطولتي الدوري وكأس مصر إذ يمتلك حارس الأهلي في سجله 7 ألقاب لكأس السوبر المصري.

ويعكس هذا الرقم حجم الاستمرارية التي عاشها الشناوي مع الأهلي خصوصًا أن بطولة السوبر عادة ما تكون مباراة واحدة أو مواجهات محدودة وهو ما يجعل المشاركة في عدد كبير من النهائيات والتتويج بها مؤشرًا إضافيًا على حضوره في السنوات الذهبية للفريق.

كما توج الشناوي مع الأهلي بلقب كأس القارات الثلاثة ليضيف بطولة أخرى إلى سجل إنجازاته مع الفريق.

4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا

إذا كانت الأرقام المحلية تعكس استمرارية الشناوي مع الأهلي فإن البطولات القارية تمنح مسيرته بعدًا مختلفًا.

وتوج قائد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات في مواسم 2019-2020 و2020-2021 و2022-2023 و2023-2024.

وتضع هذه الألقاب الشناوي ضمن مجموعة اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الأهلي القاري خاصة أن حراسة المرمى كانت من المراكز التي شهدت حضورًا مستمرًا له خلال مشوار الفريق في البطولة.

كما أضاف الشناوي إلى رصيده لقبين لكأس السوبر الإفريقي ليواصل حصد الألقاب على المستوى القاري.

من الدوري إلى أفريقيا.. أرقام تحكي مسيرة قائد

عند جمع البطولات التي حققها الشناوي مع الأهلي تظهر صورة حارس كان حاضرًا في عدد كبير من المحطات الكبرى للنادي خلال السنوات الماضية.

فهو صاحب 8 ألقاب للدوري المصري و5 لكأس مصر و7 بطولات للسوبر المصري إلى جانب لقب كأس القارات الثلاثة و4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا ولقبين لكأس السوبر الإفريقي.

وبذلك يمتلك الشناوي سجلًا متنوعًا من البطولات جمع فيه بين النجاح المحلي والتتويج القاري مع استمرار حضوره في البطولات الكبرى التي شارك فيها الأهلي.

جائزة فردية تؤكد مكانته

لم تقتصر مسيرة الشناوي على البطولات الجماعية وإنما حصل قائد الأهلي على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا عام 2022.

وجاء حصوله على الجائزة ليضيف إنجازًا فرديًا إلى مسيرته بعدما نجح في وضع نفسه ضمن دائرة أبرز اللاعبين على مستوى القارة في وقت كان الأهلي ينافس بصورة مستمرة على البطولات الأفريقية.

وتكتسب الجائزة أهمية خاصة بالنسبة لحارس مرمى في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها القارة الأفريقية بين حراس الأندية والمنتخبات.

76 مباراة دولية مع منتخب مصر

على المستوى الدولي لم تتوقف مسيرة الشناوي عند الأهلي إذ أصبح أحد أبرز حراس مرمى منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات «ترانسفير ماركت» خاض الشناوي 76 مباراة دولية بقميص منتخب مصر ليواصل حضوره مع الفراعنة بالتوازي مع مسيرته مع الأهلي.

وكانت مشاركاته الدولية امتدادًا طبيعيًا لما قدمه مع النادي بعدما أصبح الحارس المخضرم أحد العناصر التي يعتمد عليها المنتخب في الارتباطات المختلفة.

31 ألف دقيقة بين القائمين

ومن أبرز الأرقام التي تكشف حجم الاستمرارية في مسيرة الشناوي مع الأهلي وصول إجمالي دقائق مشاركاته إلى 31 ألفًا و478 دقيقة في 352 مباراة.

وهذا الرقم لا يعكس فقط عدد المباريات وإنما يوضح حجم السنوات التي قضاها الحارس داخل الملعب وحضوره المستمر في مختلف البطولات.

كما أن الحفاظ على نظافة الشباك في 183 مباراة من إجمالي مشاركاته يمنح مسيرته رقمًا دفاعيًا لافتًا ويعكس قدرته على قيادة الخط الخلفي في عدد كبير من المواجهات.