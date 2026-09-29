كواليس جلسة الشناوي وعبدالحفيظ قبل تجديد عقده مع الأهلي

أكد الناقد الرياضي محمد أبوعلي أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، تم خلالها مناقشة أزمته الأخيرة مع منتخب مصر، إلى جانب فتح ملف تجديد عقده مع الفريق.

وقال أبوعلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كان في جلسة أمس بين محمد الشناوي وسيد عبدالحفيظ، استمرت لوقت طويل، واتحدثوا فيها عن أزمته مع منتخب مصر، وتم فتح ملف التجديد، والشناوي رحب".

وأضاف: "حسام حسن، في تصريحاته ، صلح كتير في الموقف اللي حصل، ولكنه تأخر، وكان عليه التوضيح عقب مباراة أنجولا على طول بعد ما حدث لغط بسبب تصريحه".

وتابع: "أحمد هاني، لاعب سيراميكا كليوباترا، مرشح للانتقال للأهلي في يناير، في ظل مشكلة تجديد محمد هاني".